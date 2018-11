Roberto Faenza

1 - ROBERTO FAENZA: "STRANA LA CHIAMATA ALLA POLIZIA ITALIANA MA OLTRETEVERE C'È CHI VUOLE LA VERITÀ"

Caterina Pasolini per “la Repubblica”

«Un nuovo mistero e uno strano intervento della polizia. Non è mai accaduto che il Vaticano chiedesse l' intervento di agenti. Nemmeno quando furono trovati morti il capo delle guardie svizzere, la moglie e un caporale». Ha molti dubbi il regista Roberto Faenza, autore della "La verità sta in cielo", dedicato al caso di Emanuela Orlandi e frutto di cinque anni di studio.

EMANUELA ORLANDI

Che idea si è fatto?

«I casi sono due: ad avvisare la polizia o sono stati i muratori, inconsapevoli del fatto che la Nunziatura non è territorio italiano, oppure è opera dei corvi».

Quali corvi?

«C'è sempre chi ha interesse a depistare ma anche ad instradare. In Vaticano ci sono anche persone sensibili e in buona fede che vogliono che questa storia venga chiarita una volta per tutte. Perché in Vaticano un fascicolo su Emanuela c'è, eccome. E la verità su come è finita quella ragazzina la sanno».

Chi sa?

«Papa Bergoglio al fratello di Emanuela ha detto: lei è in cielo. Poi non ha più ricevuto la famiglia».

Perché nessuno parla?

VILLA GIORGINA SEDE DELLA NUNZIATURA APOSTOLICA A ROMA

«Perché nella sparizione di Emanuela erano coinvolti alti prelati della cerchia di Papa Wojtyla, e anche se magari lui non sapeva nulla, i pontefici successivi non se la sono sentita di coinvolgere pubblicamente in una vicenda così oscura quello che ora è stato nominato santo».

Parla di don Vergari?

«Io non credo che quelle ossa siano della Orlandi, ma se lo sono, è sicuramente coinvolto don Vergari, l' ex rettore di Sant' Apollinare che risulta abbia frequentato a lungo la Nunziatura di via Po dove sono stati trovati i resti. Ed è stato indagato per la scomparsa di Emanuela assieme a quattro membri della banda della Magliana, come Enrico De Pedis»,

nunziatura via po

PAPA RATZINGER E DON VERGARI