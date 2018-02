ROMA, CITTÀ APERTA (NEL SOTTOSUOLO) - UNA GROSSA VORAGINE SI È APERTA IN STRADA ALLA BALDUINA: AUTO GIÙ PER 10 METRI - SEMBRA CHE SIA CROLLATO UN COSTONE DI UN CANTIERE SOTTOSTANTE - DUE PALAZZI SONO STATI MOMENTANEAMENTE EVACUATI A SCOPO PRECAUZIONALE

Una grossa voragine si è aperta in strada alla Balduina a Roma. Sul posto la polizia locale per la viabilità. Al momento non si segnalano feriti e la strada è chiusa al traffico.

Auto giù per 10 metri - Sono sprofondate per circa 10 metri le auto inghiottite dalla voragine che si è aperta in via Livio Andronico. Dai primi accertamenti dei vigili del fuoco, sembra che sia crollato un costone di un cantiere sottostante che ha trascinato parte della strada dove erano parcheggiate le macchine. Sembrerebbe che tempo fa sia stata segnalata una copiosa perdita d'acqua in zona.

Due palazzi sono stati momentaneamente evacuati a scopo precauzionale. Sono in corso le verifiche di stabilità da parte dei vigili del fuoco.

Le prima avvisaglie del crollo si sono avute dal cedimento delle colonne di contenimento del cantiere adiacente.

