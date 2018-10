ROMA COME CHICAGO - CINQUE BANDITI IRROMPONO NELLA FILIALE DELLA BANCA POPOLARE DI NOVARA, IN ZONA PORTUENSE, CON ARMI E MASCHERE, ATTRAVERSO UN FORO NELLA PARETE - IL DIRETTORE DELL’AGENZIA SI È SENTITO MALE DOPO LA FUGA DEI CRIMINALI ED È STATO SOCCORSO SUL POSTO DAL PERSONALE MEDICO DI UN’AMBULANZA

rapina 3

Rinaldo Frignani per www.corriere.it

Drammatica rapina lunedì pomeriggio al Portuense. Cinque banditi armati e mascherati, con cappelli e occhiali da sole, hanno fatto irruzione nella filiale della Banca Popolare di Novara in piazza Augusto Lorenzini sorprendendo alle spalle gli impiegati e anche il direttore che è stato poi costretto ad accompagnarli nel caveau sotterraneo.

MALORE PER IL DIRETTORE

rapina 2

Proprio da lì i rapinatori avevano scavato un foro nella parete comunicante con il garage di un palazzo di via Giuseppe Guerzoni dal quale sono passati per entrare in banca e sono poi anche fuggiti prima dell’arrivo della polizia. Non si esclude che si tratti della stessa banda responsabile di altri colpi dello stesso genere.

Ignoto il bottino della rapina. Il direttore dell’agenzia si è sentito male dopo la fuga dei banditi ed è stato soccorso sul posto dal personale medico di un’ambulanza dell’Ares 118. In tutta la zona della Portuense è stata organizzata una vasta battuta alla ricerca dei banditi. Non si conosce ancora il mezzo di fuga della banda.