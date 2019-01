gentiloni renzi

Dagoreport

Capannello nella galleria dei presidenti della Camera dei Deputati, giovedì alla mezza, tra Gentiloni, Orlando, Minniti e Cuperlo. Al bulletto di Rignano devono essere fischiate parecchio le orecchie. Pare ne abbiano dette su di lui di tutti i colori...

bettino craxi hammamet

Interessati ad un pellegrinaggio sui luoghi craxiani? Basta prenotare con la Fondazione Craxi un weekend ad Hammamet, partenza il 18, ritorno il 20, 415 euro tutto compreso più 16 euro a parte se si vuole la camera singola in hotel...

ALFREDO PEZZOTTI MAGGIORDOMO DI BERLUSCONI jpeg

Come mai il mitico ex maggiordomo del Banana, Alfredo Pezzotti, nonostante si sia ritirato a vita privata e non lavori più per lui da anni continua ad essere superstipendiato da Mediaset ogni mese? Ah, saperlo...

Anche nel 2019 MEB resta sempre la regina delle deputate su Wikifeet, è quella con le gallerie più numerose, aggiornate e votate. Evviva...

I rumors che danno Mara Carfagna possibile coordinatore unico dei detriti restanti di Forza Italia, prima che siano inghiottiti e digeriti da Salvini, trovano forti ostilità nelle badanti del cerchio magico di Arcore inclusa “la Calippa” Francesca Pascale. Alcuni deputati dicono che sia a causa della sua estraneità ad un non meglio precisato "Mondo L". Cosa vorranno dire? Ah, saperlo...

mara carfagna vice presidente della camera saluta gli invitati

Come mai il sito personale di Claudio Descalzi claudiodescalzi.com è "powered by Eni", cioè pagato dell'Eni pur essendo un sito apologetico e assolutamente privato che nulla ha a che vedere con l'azienda quotata in borsa? Ah, saperlo...

A proposito di Descalzi, come mai se qualcuno aggiorna su Wikipedia i suoi dati sulle inchieste giudiziarie (che fino a poco tempo fa erano congelati addirittura alle fasi di indagini preliminari) intervengono nel giro di pochissime ore strani indirizzi IP per cancellare o modificare le informazioni? Ah, non saperlo...

descalzi

Da non crederci, Anna Ascani alla Camera con polacchine a tacco zero anziché i soliti immancabili tacchi a spillo 12 cm a cui siamo abituati. Come mai il cambio di look? Ah, saperlo...

Le lingue biforcute dicono che Luigino Di Maio abbia di fatto raggiunto l'accordo interno anche con Dibba per interpretare il vincolo dei due mandati per i Cinque Stelle come la durata di due legislature, quindi dieci anni. Nel senso che se, per ipotesi, si votasse ogni due anni ci si può candidare cinque volte. L'interpretazione autentica sarà però tenuta coperta almeno fino a quando “il Capitone” Salvini decide di rovesciare il tavolo e, Quirinale permettendo, andare alle elezioni...

anna ascani

Negli ultimi tempi si rivede molto spesso in Transatlantico Calogero Mannino, molto preso e accalorato a conversare con politici conterranei. Di cosa parleranno con tanto trasporto? Ah, saperlo...

calogero mannino (2) piedi di maria elena boschi da wikifeet piedi di maria elena boschi da wikifeet