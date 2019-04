1 apr 2019 14:05

ROMA IN TRANS - RITROVATO DECOMPOSTO IN UN GIARDINO IL CADAVERE DI UNA TRANS NORDAFRICANA IN VIA FRANCO ANGELI, ZONA MOLTO BATTUTA DA PROSTITUTE E CLIENTI - IL DECESSO E’ AVVENUTO PER UN MALORE DURANTE UN INCONTRO SESSUALE O LA TRANS E’ STATA UCCISA DOPO UNA PRESTAZIONE? O E’ STATA FATTA FUORI ALTROVE E SCARICATA A TERRA IN UN SECONDO MOMENTO?