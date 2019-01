21 gen 2019 16:40

L’ABITO NON FA IL MONACO – FOLLIA IN UN MERCATO THAILANDESE DOVE UN MONACO BUDDISTA ACCOLTELLA UN VENDITORE AMBULANTE DI AMULETI CHE SOSTENEVA CHE GLI OGGETTI AVESSERO POTERI SOVRANNATURALI E FOSSERO IN GRADO DI PROTEGGERE CHI LI PORTA AL COLLO – LA VITTIMA COLLASSA IN UN LAGO DI SANGUE E LUI SI GIUSTIFICA: “È COLPA SUA, MI AVEVA DETTO DI PROVARE…” (VIDEO CHOC)