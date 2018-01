29 gen 2018 16:48

UN’ALTRA VITA E’ POSSIBILE - UNA COPPIA DI NOVARA HA VENDUTO CASA PER GIRARE IL MONDO IN BARCA A VELA, CON I DUE FIGLI E I GATTI - LA FAMIGLIA PASSERA’ IN MARE I PROSSIMI DUE ANNI: TOUR DEL MEDITERRANEO ENTRO NOVEMBRE, POI CANARIE E TRAVERSATA ATLANTICA DESTINAZIONE CARAIBI - “ERA UN CAMBIAMENTO CHE SOGNAVAMO DA TEMPO” - VIDEO!