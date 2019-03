E’ ANDATO PER MAZZIARE ED E’ FINITO MAZZIATO - PER IL GIUDICE, IL COMPORTAMENTO DI FABRIZIO CORONA NEI CONFRONTI DI RICCARDO FOGLI, OSSIA L'AVER PARLATO DI UN PRESUNTO TRADIMENTO DELLA MOGLIE DURANTE 'L'ISOLA DEI FAMOSI', NON È "CONGRUO" PER UNA PERSONA CHE STA SCONTANDO LA PENA IN AFFIDAMENTO TERAPEUTICO

fabrizio corona riccardo fogli

(ANSA) - Il comportamento di Fabrizio Corona nei confronti di Riccardo Fogli, ossia l'aver parlato di un presunto tradimento della moglie dell'ex componente dei Pooh durante la trasmissione 'L'isola dei famosi', non è "congruo" per una persona che sta scontando la pena in affidamento terapeutico. C'è anche questo aspetto, anche se non è una violazione delle prescrizioni, nel provvedimento con cui il giudice Simone Luerti ha sospeso l'affidamento, facendo tornare in carcere l'ex agente fotografico.

Corona: giudice, in video e in tv mostrò insofferenza regole

riccardo fogli

(ANSA) - Oltre ad una serie di violazioni delle prescrizioni "territoriali" ed "orarie", Fabrizio Corona sia con un video su Instagram che partecipando ad una puntata della trasmissione televisiva 'Non è l'arena', a fine febbraio, ha dimostrato, con una serie di affermazioni, di essere insofferente alle regole dell'affidamento terapeutico, dicendo, in sostanza, che non ne poteva più e di volersene fregare. E' quanto emerge dal provvedimento con cui il giudice della Sorveglianza di Milano Simone Luerti ha deciso di sospendere l'affidamento terapeutico per l'ex 're dei paparazzi', che è tornato, dunque, in carcere. Ora, dopo il provvedimento di sospensione, il Tribunale di Sorveglianza di Milano entro 30 giorni dovrà decidere se confermare o meno la sospensione dell'affidamento.

FABRIZIO CORONA

Corona, stando alla decisione del giudice, ha violato più volte la prescrizione di non lasciare la Lombardia, se non con autorizzazioni specifiche, e di non frequentare determinati luoghi, tanto che già nelle scorse settimane il giudice aveva emesso nei suoi confronti una 'diffida'. In più, avrebbe violato anche gli orari stabiliti per il rientro a casa in alcune occasioni. La parte centrale della decisione, però, riguarda alcune affermazioni rese dall'ex agente fotografico in un video e in tv nelle quali, in sostanza, Corona avrebbe detto "non ne posso più, me ne frego", in relazione alle prescrizioni dell'affidamento che gli era stato concesso poco più di un anno fa, nel febbraio dello scorso anno, dopo che nell'ottobre del 2016 era tornato in carcere per la nota vicenda dei soldi in contanti in un controsoffitto. Per il giudice quelle dichiarazioni di insofferenza alle regole sono in contrasto con il percorso di recupero che deve intraprendere un condannato che sta scontando una pena in affidamento, fuori dal carcere.

