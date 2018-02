14 feb 2018 13:17

L’AVVOCATO DI FAUSTO BRIZZI PRECISA: “AD OGGI, ANCHE A SEGUITO DI UNA VERIFICA EFFETTUATA NEL CORSO DELLA MATTINATA ODIERNA, NON RISULTANO ISCRIZIONI A SUO CARICO PRESSO LA PROCURA DELLA REPUBBLICA DI ROMA. IL MIO ASSISTITO, COME GIÁ FATTO IN PASSATO E IN QUALSIASI PRESENTE E FUTURA CIRCOSTANZA, RIBADISCE DI NON AVER MAI AVUTO NELLA SUA VITA RAPPORTI CHE NON FOSSERO CONSENZIENTI”