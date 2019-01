L’EPIFANIA, TUTTE LE PROCESSIONI SI PORTA VIA – SFILATE DEI RE MAGI, TUFFI IN FIUMI GHIACCIATI E REGATE: IN TUTTO IL MONDO SI FESTEGGIA LA CHIUSURA DEL TRADIZIONALE PERIODO NATALIZIO – IN SVIZZERA GLI UOMINI SFIDANO IL GELO A SECCHIATE D’ACQUA E IN TURCHIA SI AFFRONTANO LE TEMPERATURE RIGIDE PER RECUPERARE CROCI GETTATE NEI CORSI D’ACQUA – E C’È ANCHE UN VILLAGGIO PORTOGHESE CHE PERMETTE AI BIMBI DI FUMARE… (FOTO)

vilnius

Migliaia di persone in tutto il mondo si sono riversate in strada per assistere alle celebrazioni dell'Epifania, la festa cristiana in cui si commemora l’arrivo dei Re Magi nella grotta dove nacque Gesù e che chiude il periodo delle festività natalizie.

In molti Paesi le celebrazioni iniziano la sera prima e spesso si organizzano lunghe processioni con personaggi travestiti da Re Magi. A Venezia i gondolieri si sono travestiti da Befana per una regata nel Canal Grande, mentre in Turchia e in Grecia gli uomini hanno sfidato le gelide acque dei fiumi per la trazione sfida che li vede impegnati nel recuperare una croce.

venezia

E se in Russia l’Epifania è coincisa con il Natale ortodosso, a El Salvador si è sfilato con abiti coloratissimi. Da segnalare che in Portogallo, in un villaggio della Vale de Salgueiro, ai bambini dai cinque anni in su viene concesso di fumare.

ucraina

