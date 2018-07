C’ERANO UN BULGARO, UN GHANESE E UN TUNISINO… - SEMBRA UNA BARZELLETTA MA E’ CRONACA HOT: ECCO LE STORIE DEI TRE MIGRANTI CHE, A MILANO, MODENA E RAVENNA, SI SONO CALATI LE MUTANDE E HANNO INIZIATO A SMANACCIARSI IN PUBBLICO

1 - FOTOGRAFA LE PARTI INTIME DELLE DONNE, SI MASTURBA DAVANTI AGLI OSPITI: MOLESTATI I CLIENTI DI DUE HOTEL

Da https://milano.fanpage.it

Molestati i clienti di due alberghi milanesi. Un cittadino bulgaro di 38 anni e un suo connazionale di 33 anni sono stati denunciati, racconta Milano Today, per atti osceni in luogo pubblico a Milano dalla polizia. Il primo è stato sorpreso nella serata di domenica con i pantaloni abbassati mentre si masturbava davanti a un hotel in via Giuseppe Pecchio, zona Loreto.

Il secondo è stato sorpreso in mattinata mentre cercava di scattare fotografie alle parti intime delle clienti con la gonna che sostavano nella hall di un altro albergo milanese in via Desiderio, zona Lambrate. In seguito, quando i carabinieri hanno cercato di identificarlo, li ha aggrediti con calci e pugni.

A lanciare l'allarme era stato il personale dell'albergo e sul posto sono intervenuti gli agenti della Compagnia Duomo. Appena l'uomo ha visto i poliziotti arrivare, si è scagliato contro di loro e ha cercato di colpirli. Uno di loro ha riportato alcune escoriazioni giudicate guaribili in sette giorni dai medici del pronto soccorso.

2 - FORMIGINE, MOSTRA I GENITALI A COMMESSA TIGOTÀ: DENUNCIATO

Da https://www.lapressa.it

E' stato denunciato per atti osceni ed in stato di libertà il cittadino ghanese di 32 anni che l'altro ieri, dopo essere entrato nel negozio Tigotà di via Marconi a Formigine ha mostrato i genitali ad una commessa. Gli addetti del negozio hanno subito dato l'allarme che ha richiamato i militari sul posto che hanno proceduto all'identificazione e alla denunca dell'uomo.

Nell'ambito dei controlli sul territorio, i militari dell'Arma dei Carabinieri hanno bloccato e denunciato, a Sestola, l'attività di due villeggianti di 32 e 39 anni, entrambi residenti in provincia di Alessandria, che durante le loro vacanze nella rinnomata località montana modenese spacciavano droga. I Carabinieri li hanno fermati a bordo di una Fiat Punto con 50 grammi di hashish e alcuni grammi di marijuana, oltre ad un bilancino di precisione

3 - SI MASTURBAVA IN PUBBLICO ARRESTATO 34ENNE TUNISINO

Da http://www.larampa.it

La Polizia di Stato ha denunciato A.K. cittadino tunisino 34enne, senza fissa dimora, per il reato di atti osceni aggravati e ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello stato.

Nella serata di ieri, personale della Sezione Volanti della Questura di Ravenna, nel corso dei servizi di controllo del territorio è intervenuta in via Tommaso Gulli dove una cittadina, al Numero Unico di Emergenza, aveva segnalato la presenza di un uomo in strada -davanti ad un negozio etnico di generi alimentari ancora aperto al pubblico- che dopo essersi calato i pantaloncini si stava masturbando.

In particolare gli agenti della Volante accertavano che, effettivamente, l’uomo poco prima, davanti alle vetrine del negozio -quando all’interno dello stesso era presente la figlia del titolare di anni quattro- aveva iniziato a masturbarsi e, nonostante le urla di richiamo di una donna, aveva proseguito nella sua esibizione sino all’arrivo dei poliziotti.

L’uomo, già conosciuto dagli agenti per i suoi numerosi precedenti penali e di Polizia per reati contro la persona, il patrimonio, resistenza a P.U e in materia di sostanze stupefacenti, è stato condotto in Questura dove è stato denunciato a piede libero per i reati di atti osceni aggravati e ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello stato; veniva inoltre sanzionato amministrativamente perché risultato manifestamente ubriaco.