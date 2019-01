20 gen 2019 17:18

L’ERBA DEL VICINO NON È POI COSÌ VERDE – ANCHE UN SOLO SPINELLO PUÒ CAUSARE MODIFICHE AL CERVELLO DI UN ADOLESCENTE: LO STUDIO HA EVIDENZIATO MUTAZIONI NELLE ZONE DEL CERVELLO RELATIVE ALLA ELABORAZIONE DELLE EMOZIONI, DELL'APPRENDIMENTO E DELLA FORMAZIONE DELLA MEMORIA – E PENSARE CHE I GIOVANI SCELTI PER IL TEST HANNO CONSUMATO CANNABIS MASSIMO DUE VOLTE IN TUTTA LA VITA…