L’HANNO FATTO PASSARE - DOPO IL VIDEO DELLA GARA A 300 KM/H TRA UN ITALO E UN FRECCIAROSSA, FERROVIE PRECISA: “NON C’È STATO NESSUN SORPASSO. È UNA SCELTA DI GESTIONE DEL TRAFFICO PREVISTA E FATTA DA RFI PER CONSENTIRE A UN TRENO DI RECUPERARE IL RITARDO” – “QUELLO CHE STUPISCE È IL COMPORTAMENTO NON PROFESSIONALE DEL MACCHINISTA…”

Riceviamo e pubblichiamo

Nota di Ferrovie dello Stato

Gentile Direttore, in relazione al video da pubblicato sul vostro sito web non c’è stato alcun sorpasso di un treno .italo a un Frecciarossa.

Precisiamo che è una scelta di gestione del traffico ferroviario prevista e fatta da Rete Ferroviaria Italiana, in casi codificati, per consentire ad un treno che di recuperare il proprio ritardo, tutto a beneficio della regolarità della circolazione ferroviaria.

Un’operazione fatta in totale sicurezza e in punti definiti delle linee ferroviarie dov’è tecnicamente possibile. Inoltre, quando due treni viaggiano affiancanti nello stesso senso di marcia, la cosiddetta marcia parallela, a uno di essi, in questo caso al Frecciarossa, è imposta una riduzione di velocità.

Quello che stupisce è il comportamento non professionale e non giustificabile del macchinista del treno che, filmando e rendendo pubblico sui social il “sorpasso”, peraltro con toni sensazionalistici, contribuisce di fatto a generare una non corretta informazione sulle norme e i protocolli che regolano la circolazione ferroviaria.

