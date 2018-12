L’IDILLIO È FINITO! – I PRINCIPI HARRY E WILLIAM NON TRASCORRERANNO IL NATALE INSIEME: IL NEOSPOSO, CON LA MOGLIE MEGHAN E LA SUOCERA, SARÀ OSPITE DELLA REGINA A SANDRINGHAM MENTRE IL FRATELLO STARA' COI MIDDLETON – MOTIVO DELL’ALLONTANAMENTO SAREBBE LA FAIDA TRA COGNATE E LA TENSIONE A CORTE ARRIVATA ALLE STELLE – VOCI SULLE LACRIME DI KATE, SULLE PRETESE DI MEGHAN E LA FUGA DEI…

Da "www.amica.it"

william, kate, harry e meghan

Adesso è ufficiale. Kate Middleton e Maghan Markle non passeranno insieme Natale. A quanto pare Kate raggiungerà con William, George, Charlotte e Louis i genitori Carole e Michael Middleton.

Meghan Markle e Harry, invece, raggiungeranno la Regina Elisabetta a Sandringham. Con loro ci sarà la madre di lei, Doria Rangald che l’invito reale l’ha ricevuto già qualche settimana fa. E Carlo che fino all’ultino ha cercato di tenere uniti i figli William e Harry. Soprattutto le due nuore che adesso davvero non si sopportano più…

meghan e kate

Neanche Shakesperare avrebbe potuto immaginare tanto. Buckingham Palace, da parte sua, sta monitorando la situazione momento per momento. Per adesso tacendo. I media che contattano il Palazzo per avere conferme/smentite si vedono rispondere con un silenzio. Molto eloquente…

La situazione è complicatissima. Ogni giorno una rivelazione. Una tranquilla domenica di inizio dicembre, per esempio, si è trasformata in un inferno. Prima Carole Middleton che rilascia interviste su come passerà il Natale (e lo fa indossando due abiti passatigli dalla figlia). In famiglia, dice. Confermando le dichiarazioni del figlio James che aveva fatto intuire che quest’anno le feste natalizie per i Windsor sarebbero state ‘diverse’.

kate middleton

James Middelton aveva detto che le avrebbe passate con tutta la famiglia riunita. Sottinteso: anche Kate Middleton & i Cambridges. Che quindi già a novembre avevano intenzione di disertare l’invito reale a Sandringham.

Forse c’entrava il fatto che la regina aveva invitato Doria Rangald a soggiornare sotto il suo stesso tetto. Nel senso proprio di ‘vitto e alloggio’, per tutto il periodo delle feste. Cosa mai accaduta ai genitori di Kate Middleton. La quale, già l’anno scorso, aveva dovuto subire l’affronto di vedere Meghan non ancora sposata a Harry essere ospitata dalla sovrana.

meghan markle

Cosa non solo mai successa a lei, ma a nessuna altra fidanzata reale. Sotto lo stesso tetto della regina per tradizione dormono solo coppie regolarmente sposate…

Ancora non lo sapevamo. Ma Meghan stava già distruggendo la Royal Family che conoscevamo. E il sorriso di Kate Middleotn alla messa natalizia, in realtà nascondeva ben altro.

Perché, adesso lo sappiamo, già a Natale 2017 tra le due era scoppiata una querelle. Kate era incinta al quinto mese di Louis. Arrivò ai ferri corti con Meghan. Erano ad Anmer Hall, la casa dei Cambridges.

Meghan disse davanti alla servitù (che adesso ha reso pubblico l’evento) di non sentirsi ben accolta. Kate cercò di parlarle. Ma la futura cognata si era già lamentata con Harry che era andato diretto da William…

kate middleton incinta e meghan markle

Ecco: la prima volta che il fratellino accusò il fratellone di non tenere abbastanza in considerazione (roll out the red carpet, dicono i Brit) la donna che amava…

E all’epoca Meghan non era ancora una di famiglia… Aggiungete tutti gli altri contrasti che conosciamo. L’affaire della tiara che Meghan voleva e che le fu rifiutata. I commenti sui look di George (“niente pantaloncini corti per il mio bambino”).

La crisi di pianto di Kate Middleton il giorno del Royal Wedding per via dell’abito di Charlotte. La questione della sgridata al membro del suo staff, da parte di una Meghan sempre più ‘scatenata’…

kate, william, meghan e harry

Tutto questo (e quello che non sappiamo) ha portato alla decisione di passare il Natale da separate. Il ‘povero’ Carlo ha cercato fino all’ultimo di pacificarle. Niente da fare. William e Harry passeranno il Natale da parenti serpenti, sotto due tetti diversi…

I Sussex con la regina. I Cambridges a casa Middleton dove li aspetta un meu tradizionale e uno vegano, e George e Charlotte avranno ciascuno un albero di Natale da decorare e sotto cui trovare i regali.

Non sarà un bel Natale a casa Windsor… Alzi la mano chi l’avrebbe immaginato un anno fa…

harry, meghan, kate e william

Emiliana Costa per "www.leggo.it"

Kate Middleton e la presunta lite con Meghan Markle. Su Leggo.it gli ultimi aggiornamenti. Secondo un'esclusiva del Sun, la duchessa di Cambridge avrebbe litigato duramente con la cognata Meghan. E il motivo risiederebbe ancora una volta nel presunto caratteraccio della duchessa di Sussex, che negli ultimi giorni starebbe emergendo da alcune indiscrezioni pubblicate sui giornali inglesi. Ma andiamo con ordine.

meghan 3

Secondo il Sun, lo scontro risalirebbe a prima delle nozze di Meghan e Harry. Meghan avrebbe rimproverato i membri dello staff di Kate. Kate non avrebbe gradito affatto e l'avrebbe redarguita duramente. Secondo alcune fonti, la moglie di William avrebbe detto: «Questo è inaccettabile, sono il mio staff e io parlo con loro».

Ma, come riporta il Mirror, Buckingham Palace avrebbe smentito il litigio dicendo: «Questo non è mai accaduto».

Come anticipato da Leggo, secondo alcune indiscrezioni, Kate avrebbe pianto a causa di Meghan, dopo una stressante prova del vestito da damigella di Charlotte. «Meghan viene da Hollywood e ha degli standard elevati», avrebbe rivelato una fonte.

meghan e harry

Inoltre i duchi di Sussex sarebbero pronti a lasciare Kensington Palace, forse proprio per una convivenza poco affiatata con Kate e William. Insomma, aria di burrasca a corte? Staremo a vedere.

harry e meghan 2 meghan e harry meghan e la regina 1 harry e meghan 1 harry e meghan 2 meghan markle 1