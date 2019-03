L’ULTIMA ONDA – UNA CAMPIONESSA DI SURF BRASILIANA DI 23 ANNI È MORTA DOPO CHE UN FULMINE HA COLPITO L’ACQUA A POCHI METRI DA DOVE SI STAVA ALLENANDO. UN AMICO CHE STAVA SURFANDO INSIEME A LEI È IN CONDIZIONI GRAVI – UN UOMO SI È LANCIATO IN MARE PER SOCCORRERLI, MA LA CORSA IN OSPEDALE SI È RIVELATA INUTILE… (VIDEO CHOC)

Simona Marchetti per "www.corriere.it"

luzimara souza 6

Si stava allenando sulla sua amata tavola da surf per gli imminenti campionati brasiliani nel tratto di oceano davanti alla spiaggia di Leste-Oeste, a Fortaleza, nella zona nord-orientale del Brasile, quando un fulmine ha colpito l'acqua: è morta così la 23enne campionessa Luzimara Souza, mentre un altro surfista 17enne che era con lei è ora ricoverato in ospedale in condizioni serie.

luzimara souza 3

In un video che sta circolando in rete in queste ore si vede un uomo correre in mare per cercare di aiutare Luzimara e il suo amico, dopo che erano stati colpiti dal fulmine. Il soccorritore - identificato successivamente dalla stampa come Gerardo Junior - ha parlato «di tragica fatalità», raccontando inoltre che l'atleta «era priva di conoscenza quando l'ho raggiunta» e di aver prestato soccorso anche all'altro surfista che stava annegando, «trascinandolo fuori dall'acqua e affidandolo ai paramedici».

luzimara souza 5

Soccorso

Sia la Souza che il suo amico sono stati portati al Doctor Jose Frota Institute Hospital, ma la campionessa dell'Associação Esportiva Cultural Praia do Mero è morta poco dopo il ricovero.

luzimara souza 2

«Era abituata a fare surf su quella spiaggia, quindi ci è andata anche in questa occasione, ma poi ha iniziato a piovere», ha detto la mamma di Luzimara, ancora comprensibilmente sconvolta, ai giornalisti, mentre sul profilo Instagramdella sfortunata campionessa si susseguono i messaggi di cordoglio di tifosi e appassionati, tutti ancora sotto choc per quanto accaduto

luzimara souza 4 luzimara souza 1