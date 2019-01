L’ULTIMO GOL – SCENA TOCCANTE SU UN CAMPO DI CALCIO MESSICANO: IL COMPAGNO DI SQUADRA MUORE E GLI ALTRI CALCIATORI PORTANO LA BARA IN CAMPO PER CONSENTIRGLI DI SEGNARE L’ULTIMA RETE (VIDEO)

Da "www.lapresse.it"

noe acuna 1

Emozionante tributo a un calciatore che non c'è più. Succede in Messico, con i giocatori del Deportivo Llamas che mandano in gol la bara del loro compagno di squadra Noe Acuña. Una scena toccante, ripresa a Ciudad Victoria, in Messico.

noe acuna 2

I giocatori in campo iniziano l'azione, che si conclude con il passaggio simbolico a Noe Acuna per mandarlo in gol un'ultima volta.

noe acuna 3