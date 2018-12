L’UNICO FERITO ITALIANO, DURANTE L'ATTENTATO DI STRASBURGO, È ANTONIO MEGALIZZI, UN CRONISTA TRENTINO DI "EUROPHONICA", EMITTENTE CHE FA PARTE DEL NETWORK DELLE RADIO UNIVERSITARIE - I COLLEGHI RASSICURANO: "È FUORI PERICOLO" - LA NOTIZIA DEL SUO FERIMENTO È STATA DIFFUSA DA UN EURODEPUTATO DEL PD

Stefano Montefiori per il “Corriere della Sera”

antonio megalizzi

Tra i feriti dell' attentato di Strasburgo c' è Antonio Megalizzi, giornalista originario di Trento che fa parte dello staff italiano di Europhonica, il progetto promosso dall' associazione degli operatori radiofonici universitari (RadUni) assieme alle radio universitarie di Francia, Spagna, Portogallo e Germania.

Megalizzi è stato selezionato assieme ad altri studenti universitari per formare la prima redazione radiofonica europea, che una volta al mese trasmette in diretta da Strasburgo in occasione della sessione plenaria del Parlamento europeo, come è accaduto ieri. La notizia del ferimento di un giornalista di Europhonica è stata diffusa da un eurodeputato del Pd, rimasto nel Parlamento chiuso per decisione della polizia, e l' identità di Megalizzi confermata da fonti della Farnesina.

«Lo staff italiano di Europhonica è stato coinvolto nell' incidente di questa sera - si leggeva ieri in un tweet della redazione -. Da prime notizie i nostri colleghi italiani sarebbero fuori pericolo».

ATTENTATO A STRASBURGO - CHERIF

Megalizzi ieri si trovava a Strasburgo assieme alle due colleghe di Europhonica Caterina Moser e Clara Rita, per seguire l' ultima plenaria dell' anno e mandare in onda la trasmissione su Brexit, visti umanitari europei, accordo commerciale Ue-Giappone, Bilancio 2019 e Premio Sacharov.

A tarda sera era impossibile avere aggiornamenti sulle sue condizioni. Gli ospedali dove sono ricoverati i feriti erano irraggiungibili dal centro, ancora bloccato dalle forze dell' ordine che hanno stabilito cordoni di sicurezza e chiuso anche gli accessi alle autostrade nella speranza di bloccare la fuga dell' attentatore.

attentato a strasburgo 8

Oltre cinquemila persone sono rimaste chiuse dentro il Rhenus Sport, il palazzetto di Strasburgo dove è stata giocata la partita di basket tra le squadre dello Strasburgo e dell' Olimpia Lubiana. La struttura si trova a soli tre chilometri dal centro della città dove è avvenuta la sparatoria.

Durante l' intervallo lo speaker ha annunciato che era impossibile uscire per fumare una sigaretta. Finita la partita, cominciata alle 20.30, gli spettatori che non potevano lasciare il palazzetto hanno intonato la Marsigliese in omaggio alle persone rimaste coinvolte nell' attentato terroristico.

