27 mar 2019 10:03

DALLA RUSSIA CON FURORE – UN 38ENNE CERCA DI PRENDERE L'AEREO COMPLETAMENTE NUDO: “COSÌ SONO PIÙ AERODINAMICO” - FERMATO DALLA POLIZIA. NON SEMBRAVA UBRIACO: PER QUESTO PER LUI, SECONDO QUANTO RIPORTA ‘MOSCOW TIMES’, SI SONO APERTE LE PORTE DI UNA CLINICA… - VIDEO