30 ott 2018 16:47

UN SACCO BULLI - UNA PROFESSORESSA DI STORIA DI 55 ANNI È STATA PRESA A SEDIATE DAI SUOI ALUNNI IN UNA SCUOLA DI VIMERCATE, IN PROVINCIA DI MONZA: I TEPPISTI HANNO SPENTO LE LUCI IN CLASSE ALL'IMPROVVISO PER METTERE IN SCENA LA LORO FOLLE BRAVATA – LA DONNA HA RIPORTATO LESIONI…