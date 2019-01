SALVATA DA UNA SCOPA – ATTIMI DI TERRORE IN UN DISTRIBUTORE DI BENZINA DI BIRMINGHAM DOVE DUE RAPINATORI HANNO SCARAVENTATO A TERRA UNA DONNA NEL TENTATIVO DI RUBARLE L’AUTO – A CORRERE IN SUO SOCCORSO SONO STATI DUE IMPIEGATI CHE HANNO INSEGUITO I RAPINATORI ARMATI DI SCOPE… (VIDEO)

DAGONEWS

tentativo rapina 4

Attimi di terrore in un distributore di benzina di Birmingham dove due rapinatori hanno scaraventato a terra una donna nel tentativo di rubarle l’auto.

A correre in soccorso della donna sono stati due impiegati della pompa di benzina che sono intervenuti brandendo delle scope e riuscendo a mettere in fuga i malviventi.

tentativo rapina 3

Come si vede dalle immagine registrate da una telecamera di sicurezza, la donna era andata a pagare il rifornimento di benzina e stava per entrare in auto quando è stata avvicinata da due uomini col volto coperto.

tentativo rapina 2

I due l’hanno prima minacciata per farsi consegnare le chiavi e poi l’hanno sbattuta a terra. Ma le sue urla hanno richiamato l’attenzione di due impiegati che sono intervenuti, mettendo in fuga i due malviventi.

tentativo rapina 1