Milly D'Abbraccio escort: le 'Iene' la incontrano in hotel

1 - È STATA UNA “STAR” DEL PORNO, ORA FA MERETRICIO ANCHE A ISCHIA

Da http://www.ilgolfo24.it

Ha rappresentato, e per molti rappresenta ancora, un’icona della pornografia italiana. Ma evidentemente arriva un momento in cui per sbarcare il lunario bisogna dedicarsi a tour nei quali non si recitano più film ma si mette in vendita il proprio corpo, al miglior offerente.

Il che, diciamocelo molto chiaramente, non farebbe nemmeno notizia se non fosse che la tappa che attualmente vede impegnata la protagonista della storia che ci apprestiamo a raccontarvi è proprio la nostra ridente isola. Eh sì, perché questa professionista del porno, conosciuta non soltanto a un pubblico di appassionati, si è stabilita temporaneamente qui per fare la “felicità” di quanti volessero godere di una prestazione con lei. Una sorta di trofeo, tutto sommato, considerato che parliamo davvero di un personaggio famoso.

Lei adesso si trova ad Ischia ed è su piazza. Per scoprire a chi ci riferiamo basta poco, tutto inizia nella tarda mattinata di ieri quando si sparge la voce e ovviamente partono le verifiche del caso. Il sito “Escort forum” parla chiaro e non lascia spazio ad alcun dubbio: la donna, 53 anni, è sull’isola e ha pubblicizzato proprio sul portale specializzato la sua presenza sul nostro amato scoglietto.

C’è anche un numero di telefono dove è possibile contattarla. Anche questo è stato fatto, innanzitutto per sincerarci della sua identità. Cosa che lei ha confermato, dichiarandosi disponibile a mettere in vendita il proprio corpo. Un incontro al prezzo di 500 euro che non sono proprio bruscolini, ma che probabilmente non avrà mancato di richiamare l’attenzione di qualche nostro concittadino avvezzo a girovagare su questi siti.

Lei tra l’altro non lo nasconde e nella scheda si presenta così: “Ciao, sono XXX, la vera e mitica diva del cinema. Concediti il lusso di incontrare la tua star dal vivo ed avrai un incontro ad alta tensione. Non perderti l’occasione, chiamami e vivrai un sogno ad occhi aperti. Ti avviso che l’incontro è costoso, chiama… e prenota il tuo sogno”. Che sia costoso ve lo possiamo confermare, sul fatto che si tratti di un sogno non possiamo offrire alcuna garanzia, anche se le referenze del personaggio sono quelle che sono.

E parliamo, lo ripetiamo ancora una volta, di un personaggio per davvero. Emma, la chiameremo così, inizia la sua carriera nel mondo dello spettacolo con il teatro ed il cinema; ancora giovanissima vince il concorso “Miss teenager Italy”, poi partecipa a numerose produzioni tv come ad esempio “Galassia 2” (al fianco di Alba Parietti), oppure “Vedette” (con Rosa Fumetto e Paolo Mosca).

Sul grande schermo ha occasione di recitare accanto a Johnny Dorelli e Roberto Benigni ed ha partecipato inoltre al film “La Traviata” di Franco Zeffirelli. A teatro è stata protagonista insiene a Lando Buzzanca, Amedeo Nazzari e molti altri personaggi famosi.

Solo successivamente a queste esperienze arriva la decisione che porterà Emma sulla strada dell’hard. Inizia nel 1992 con l’agenzia “Diva Futura” guidata da Riccardo Schicchi, noto produttore dell’ambiente: e dopo soli otto mesi è già famosissima. In questo periodo pare abbia avuto una relazione con Vittorio Sgarbi. Dopo aver prestato la sua immagine in molte pellicole per adulti, decide di aprire una propria casa di produzione.

Ha posato per due calendari, nel 2002 e nel 2006. Sorella di un’attrice di cinema e di teatro nel 2008 ha annunciato la sua candidatura per il X municipio di Roma con la lista dei Socialisti. Dopo le elezioni di aprile dello stesso anno non è risultata eletta. Nel mese di agosto del 2010 in un’intervista radiofonica dichiarò la propria omosessualità, salvo poi tornare dopo anni sui suoi passi. La politica restò un suo cruccio al punto che tale che nel 2011 provò anche a candidarsi a sindaco di una cittadina lombarda, ma senza ottenere grande successo.

2 - RECENSIONE DI UN CLIENTE DI MILLY D’ABBRACCIO

Da www.community.punterforum.com

Ho realizzato questo sogno nel cassetto, scoparmi la mitica Milly protagonista di tante mie pippe adolescenziali. La chiamo sabato scorso, lei molto gentile mi risponde subito e con chiarezza di espone il suo cachet che va da € 250 per mezz'ora e € 400 per un'ora. Accetto, mi dà appuntamento di lì a 30 minuti in zona Mazzini e all'ora fatidica la richiamo. Riceve in un famoso hotel in centro, dove il rischio sgamo è elevato. Mi faccio coraggio imbocco la hall, prendo l'ascensore e salgo alla sua stanza. Busso, la porta si apre e dietro c'è...lei!

Un milfone da 180 cm, truccatissima, con un docollete prosperoso e una minigonna cortissima che lascia intravedere le balze della autoreggenti. È molto gentile e alla mano, mi accoglie con un bacetto e mi invita subito a saldare il dovuto. Opto per la mezz'ora a 250€. Dopodiché mi lavo e vengo invitato a stendermi sul letto "che adesso lei si prenderà cura di me".

Eseguo gli ordini, Milly accende un po' di musica e improvvisa un strip tease per me. Mi invita a guardarla e a toccarmi il pacco perché lei "è vanitosa" e le piace essere guardata. Eseguo, anche stavolta: la guardo attentamente e noto che lei non è più l'amazzone che ho ammiratoo nei suoi film, neppure in quelli più recenti. Ha messo su peso, rughe e vene varicose! Nel complesso resta sempre una milfona, ma ha perso quella bellezza che (a mio avviso) la caratterizzava.

Dopo qualche balletto (un po'imbarazzante sinceramente) mi viene sopra, mi sputa due volte sulla cappella, mi copre (sua sponte) e inizia un Bj ben fatto, lento salivoso anche se un po' troppo "scenico". Parolacce, sguardi torvi e mugolii. Dopo di che mi sale sopra in reverse cow girl e mi scopa per qualche minuto. Poi si passa a missionaria e qui decido di volermi divertire e di prendere il controllo: le lecco con avidità le "zizze" e inizio a spingere con foga.

Poi le chiudo le gambe e inizio a scoparla di lato. Lei è sorpresa da questa mia intraprendenza (e da questa mia resistenza) e inizia a dire frasi stupide per farmi venire (tipo "oddio sei meglio di un attore porno", "oh ma io sono una signora non potrei fare certe cose con un ragazzo"). La scopo con vigore, ha una figona larga e calda che inizia ad essere man mano sempre più bagnata. Vado avanti per una decina di minuti, poi al suo invito di venirle sulle "zizze", tolgo il preservativo, la faccio mettere in ginocchio e la schizzo su collo e seno con lei che si complimenta (ancora una volta) per il mio shot da attore porno.

Breve chiacchierata finale e ciao!

Che dire? Esperienza particolare, costosa ma abbastanza appagante.

