SCATTA LA LIBIDINE - UNA BOMBASTICA FOTOGRAFA 26ENNE È STATA ARRESTATA A UN MATRIMONIO IN TEXAS DOPO ESSERE STATA SCOPERTA A FARE SESSO CON UN INVITATO – LE MANETTE SONO SCATTATE DOPO CHE LA PROROMPENTE MODELLA HA SCATENATO UNA RISSA, MINACCIANDO TUTTI GLI INVITATI – PRIMA DI ESSERE PORTATA VIA DALLA POLIZIA SI È ABBASSATA LE MUTANDINE PER… (FOTO E VIDEO PICCANTI)

Paola Marras per “www.notizie.it”

Una avvenente fotografa di matrimoni è stata arrestato sabato 24 novembre 2018 dopo aver fatto sesso con uno degli invitati. In realtà, non sarebbe questo il reato. Quando scoperta, infatti, la 26enne Katherine Leigh Mehta, meglio nota come Max McIntyre su Instagram, avrebbe scatenato una sorta di rissa, minacciando tutti gli invitati. Prima di essere portata via dalle forze dell’ordine, ha avuto anche il tempo di fare la pipì sotto un albero, il tutto davanti alla coppia di sposi increduli per quanto stava accadendo.

Modella va su tutte le furie

Il giorno più bello di una coppia di sposi è stato rovinato da un’esuberante modella americana che di professione fa anche la fotografa. Durante la festa organizzata allo Springs Event Venue di Weatherford, in Texas, Katherine Leigh Mehta è stata scoperta infatti a fare sesso con uno degli invitati. Invece che scusarsi, la 26enne è uscita dalla stanza e si è messa ad urlare nel giardino dove era stato organizzato il ricevimento e ad insultare i presenti.

Subito dopo è andata vicino ad un albero e, senza pudore, si è messa a fare la pipì.

A quel punto lo staff della struttura che ospitava il ricevimento ha allertato le forze dell’ordine.

Quando gli agenti dello sceriffo della contea di Parker l’hanno arrestata, Katherine Leigh Mehta ha a quel punto cominciato a minacciare tutti gli inviatidicendo: “Tutte le vostre famiglie saranno morte entro Natale, le vostre figlie saranno morte. Quando mio padre scoprirà tutto questo, sarete tutti morti“.

Una volta portata in carcere, i poliziotti hanno trovato nella borsa della 26enne una bottiglietta di Alprazolam, un ansiolitico prescritto per combattere i disturbi d’ansiae di panico. Secondo gli investigatori, la donna avrebbe assunto il medicinale assieme a dell’alcol, e questo avrebbe causato in lei l’eccesso d’ira.

La modella e fotografa è stata poi rilasciata su cauzione, ma sulla vicenda interviene la sorella che fornisce una versione differente di quanto accaduto. “Katherine mi ha detto che c’erano questi due uomini che cercavano di avvicinarsi a lei e fare cose inappropriate.

Le avrebbero drogato i drink. – sostiene – Lei ha anche urlato e cercato aiuto, le cose hanno preso una piena negativa”. Probabile che la questione sarà risolta davanti ai giudici.

