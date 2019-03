DATE UN VARIETA’ ALLA VANONI – “GRANDE GRANDE GRANDE? LA RIFIUTAI. SI CAPIVA BENISSIMO A COSA ALLUDEVA…UN CONVOGLIO, UNA LITTORINA” – ORNELLONA SHOW DA FIORELLO: “IMPOSSIBILE CHE NON SIA ANDATA A LETTO CON CALIFANO? E PERCHÉ LA DOVEVO DAR VIA COME UN FRISBEE? NON ERO NEANCHE MALE” – E POI FABRIZI, PAOLI, STREHLER E RENATO ZERO – SELVAGGIA LUCARELLI E LO SPLENDORE SENZA FINE DI UNA DONNA CHE NON E’ DIVENTATA L’OMBRA DI SE STESSA - LA BATTUTA STRACULT A MINGHI: "QUALE DONNA VUOLE UN TROTTOLINO AMOROSO?" – VIDEO