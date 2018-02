LA SCOPATA DEL CONTENDERE - CASAPOUND REPLICA A CECILIA STRADA CHE HA CHIESTO ALLE DONNE DI NON FARE SESSO CON I FASCISTI (“EVITATE DI FARLI RIPRODURRE”): “CONOSCENDO IL PROFILO ESTETICO MEDIO DELLE ANTIFASCISTE FEMMINISTE ANTIRAZZISTE (IN CUI LA STRADA RIENTRA APPIENO), PER I ‘FASCI’ L’EVENTUALITÀ DI UN RAPPORTO SESSUALE CON LE “COMPAGNE” NON SI SAREBBE PROPRIO POSTA”

Non proprio un post elegante, quello scelto da Casapound per ribattere ad un controverso post pubblicato su Facebook da Cecilia Strada. L'ex presidente di Emergency, infatti, aveva pubblicato la foto di una scritta su un muro: «Non scopate con i fascisti, evitate di farli riprodurre». E aveva commentato così: «Anche solo per non dar loro una gioia. Dalla rubrica “I consigli della domenica sera”. Scusate, so che non siete abituati a sentirmi parlare così, ma davanti alla verità nuda non sono riuscita a trattenermi».

Il partito di estrema destra, molto attivo sul web, ha quindi replicato sul proprio organo di stampa, Il Primato Nazionale, con un post scritto da una donna, Elena Sempione, che ha sostenuto come Cecilia Strada sia troppo brutta per farci sesso. Questo il contenuto del post, decisamente poco elegante: «L’antifascismo catacombale deve essere il feticcio numero uno a casa Strada. Se Gino, il noto fondatore di Emergency, ha recentemente partecipato alla manifestazione di Macerata (quella dei cori contro i martiri delle foibe), invocando lo scioglimento dei “movimenti fascisti”, la meno nota figlia Cecilia si è distinta per un post Facebook che ha fatto il giro del social network, scatenando una bella flame war…Ad ogni modo, conoscendo il profilo estetico medio delle antifasciste femministe antirazziste (in cui la Strada rientra appieno), probabilmente per i “fasci” l’eventualità di un rapporto sessuale con le “compagne” non si sarebbe proprio posta. Ma d’altronde, si sa, ogni regola ha le sue eccezioni. Forse la Strada si stava rivolgendo proprio a loro».

