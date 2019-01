IL SELFIE DAL CHIRURGO – BOOM DI PERSONE CHE RICORRONO ALLA CHIRURGIA ESTETICA PER CONFORMARSI ALLA SOCIAL-BELLEZZA E APPARIRE PERFETTI NEGLI AUTOSCATTI DESTINATI A INSTAGRAM – I NUMERI SONO IMPRESSIONANTI: CI SONO 10-15MILA INTERVENTI AL MESE E SI COMINCIA A FARLI ANCHE A 13 ANNI

Una foto tira l' altra. In posa, un po' più in là col braccio, ancora una. Quanti scatti occorrono per il selfie perfetto? Provare, provare. Le star, basti pensare a Lady Gaga o Belen, ne fanno un business. E c' è chi parla di «selfite», in termini patologici. Ma i più esigenti vanno oltre, e pur di ottenere la foto ideale ricorrono alla chirurgia estetica. Un ritocco al naso, sopracciglia disegnate, via pieghe d' espressione e orecchie a sventola, più volume al seno.

Già dall' adolescenza, a partire dai 13 anni. Un' esplosione negli ultimi 5 anni. Oggi, secondo le stime delle associazioni professionali del settore, si parla di 10-15mila interventi chirurgici ed estetici al mese legati a selfie-mania e culto dell' immagine. Interventi chirurgici per un volume di affari che sfiora i 20 milioni di euro al mese. Certo, la chirurgia estetica può migliorare il rapporto col proprio corpo, c' è il rischio però di alterare la percezione del confine tra virtuale e reale.

(…) Le correzioni più desiderate sono le infiltrazioni di filler (58% di richieste) per ringiovanire il viso. Poi un paziente su due vuole rifarsi il naso (53%), e il 44% chiede i trattamenti con tossina botulinica per inestetismi e rughe facciali. Oltre un terzo punta sul seno (33%), a seguire: correzione delle palpebre (28%), lipoaspirazione (17%) e minilifting (3%), forma più soft del classico tiraggio.

Un fenomeno sotterraneo «Negli ultimi due anni abbiamo registrato una crescita del 15% di interventi e procedure estetiche allo scopo di apparire migliori in foto sui social - spiega Daniele Fasano, presidente della Sicpre - L' operazione che va per la maggiore resta la rinoplastica. In aumento i ritocchi alle palpebre e il minilifting. Per mail mi arrivano oltre 25 richieste al mese di interventi legati al culto dell' immagine». In generale, oltre i due terzi delle domande riguardano le procedure di medicina estetica, quindi senza l' uso del bisturi, meno impattanti.

(…) I costi e il volume d' affari

Le procedure estetiche costano dai 300 ai mille euro; gli interventi chirurgici da 2500 fino ai 10mila. I prezzi oscillano in base al professionista e alla città. Ma una cosa è certa: il business fa gola a tutti. «Ai convegni sulla chirurgia estetica è sempre più massiccia la presenza di dottori con specializzazioni diverse che vogliono acquisire expertise in questo settore», osserva Fasano. Fenomeno rilevato anche dalla Aicpe, l' Associazione italiana di chirurgia plastica estetica.

«Un interesse legato a un fatto economico - sostiene Gabriele Muti, segretario nazionale dell' Aicpe - Nel nostro Paese gli specialisti sono circa 1500. Ciascuno, in media, in un mese svolge una decina tra interventi, procedure estetiche e ritocchi, anche legati a interventi precedenti, per un giro di affari che può aggirarsi sui 20 milioni al mese. Se poi a questi professionisti si aggiungono tutti gli altri, i volumi salgono molto». Il consiglio? «E' bene - dice Muti -verificare se il medico scelto sia iscritto a Sicpre o Aicpe, o comunque agli elenchi professionali ufficiali».

