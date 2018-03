SEMBRA CHE HILLARY CLINTON ABBIA QUALCHE PROBLEMA CON LE SCALE: MENTRE SI TROVAVA IN INDIA LUNEDÌ SCORSO È INCIAMPATA GOFFAMENTE DUE VOLTE DI SEGUITO (VIDEO) - MA NON È LA PRIMA VOLTA CHE FA DEGLI SCIVOLONI IN PUBBLICO, SOLLEVANDO QUALCHE PERPLESSITÀ SULLO STATO DELLA SUA SALUTE

DAGONEWS

hillary in india 5

Hillary Clinton è inciampata, di nuovo. Mentre si trovava in visita al Jahaj Mahal di Mandav in India, lunedì scorso, scendendo delle scale in pietra è scivolata non una ma ben due volte otto l’occhio impietoso delle telecamere, riuscendo a non rovinare a terra solo grazie all’intervento tempestivo dei suoi due aiutanti che l’hanno sorretta in entrambe le occasioni.

hillary in india 6

Dopo la seconda scivolata però la Clinton ha deciso di togliersi i sandali e proseguire il resto della visita scalza, senza ulteriori incidenti.

L’ex candidata democratica si trovava in India per promuovere il suo libro, “What Happened” in cui spiega la sua perdita alle elezioni del 2016 e dove incolpa principalmente quella fetta di elettorato americano razzista e anti-femminista.

hillary in tv col tutore

Quest’ultimo scivolone è stato solo l’ultimo di una serie durante alcune visite ufficiali in cui la Clinton ha perso l’equilibrio portando diversi suoi oppositori a supporre che soffrisse di qualche problema di salute.

A 70 anni, la Clinton ha minimizzato i sospetti nemici sostenendo che si fosse trattato di incidenti o semplice goffaggine.

A ottobre 2017 si trovava a Londra sempre per promuovere il suo libro presentandosi in tv con un tutore al piede:

“Stavo correndo giù per le scale con i tacchi e una tazza di caffè in mano, e appoggiando male il piede sono inciampata. Rialzandomi ho sentito un forte dolore, mi ero rotta il piede.”

hillary clinton scivolone

In un’altra occasione, durante la campagna presidenziale, le telecamere hanno ripreso la Clinton cascare tra le braccia degli agenti dei servizi segreti, dichiarando in seguito che le era stata diagnosticata una polmonite. Sbattendo la testa però riportò una leggera commozione cerebrale e quando si presentò al Congresso indossava degli occhiali con delle lenti prismatiche, utilizzati nella riabilitazione delle persone che soffrono di diplopia o vista doppia.

Da allora è tornata a indossare le lenti a contatto anche se molti complottisti si continuano a sollazzare analizzando eventuali tracce di prismi nei suoi occhiali da sole.

hillary clinton 3 hillary in india hillary in india 3