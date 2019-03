SESSO E SPESSO - NON AVERE RAPPORTI FA MALE ALLA SALUTE, SOPRATTUTTO AGLI UOMINI - FARE SESSO ALMENO DUE VOLTE LA SETTIMANA DIMEZZA IL RISCHIO DI CARDIOPATIE E DI DISFUNZIONI ERETTILI E FA BENE AL SISTEMA IMMUNITARIO - GRAZIE A OSSITOCINE E AL RILASCIO DI ENDORFINE, L'EROS AIUTA A COMBATTERE LO STRESS

Da http://www.adnkronos.com

sesso

Non fare sesso incide sulla salute, delle donne ma soprattutto degli uomini. E' quanto emerge da un'indagine britannica sugli studi più recenti in materia, che sembra smentire l'adagio del celebre film 'Niente sesso siamo inglesi'. S

econdo la statistica, infatti, ogni suddito di Sua Maestà totalizzerebbe in media 5.800 rapporti nella vita. Inoltre andare costantemente in bianco aumenterebbe il rischio di tutta una serie di problemi di salute, dalle cardiopatie allo stress, fino a difficoltà erettili. A stilare la lista degli effetti collaterale della mancanza di sesso è il sito di mindfulness HackSpirit, che cita i risultati di recenti studi scientifici.

sesso1

Fare sesso almeno due volte a settimana dimezza per l'uomo il rischio di arterie ostruite rispetto a chi ha rapporti meno di una volta al mese. Inoltre, secondo uno studio pubblicato sul 'Journal of Sexual Medicine', il sesso riduce i livelli di omocisteina, una sostanza che può innescare problemi cardiaci. Si ritene infatti che avere rapporti regolari comporti dei benefici nell'uomo per la circolazione e la salute vascolare.

KAMASUTRA - LA POSIZIONE DEL PONTE

Con vantaggi meno pronunciati per le donne. Inoltre per entrambi il sesso sarebbe un nemico dello stress, anche grazie all'aumento di endorfine e dell'ossitocina. Non solo, a beneficiare di una vita sessuale regolare sono anche le cellule grigie degli anziani: studi delle università di Oxford e Coventry hanno scoperto che chi è attivo sessualmente ha un punteggio più alto ai test sulla prontezza di linguaggio e sulla percezione visiva.

Persino il sistema immunitario beneficia del sesso, come si legge nell'analisi. In particolare, aumenta la produzione di immunoglobulina A, anticorpo che combatte malanni come l'influenza, ricordano gli esperti sul 'Daily Mirror', citando uno studio della Wilkes University in Pennsylvania.

SESSO SUGLI SCOGLI

E ancora, per gli uomini che fanno sesso meno di una volta a settimana raddoppia il rischio di sviluppare una disfunzione erettile rispetto a chi ha rapporti più regolari. Mentre, stando a uno studio Usa, per chi supera il tetto di 21 incontri erotici l'anno il rischio di sviluppare un tumore della prostata si abbassa del 33%.

Una pausa prolungata dall'attività sessuale incide anche sul piacere femminile, riducendo la lubrificazione e aumentando il rischio di problemi di eccitazione o nel raggiungere l'orgasmo. Il porno, infine non è un alleato: guardalo troppo spesso può 'de-sensibilizzare' gli uomini e rendere loro più difficile eccitarsi dal vivo, in camera da letto.

sedia sesso