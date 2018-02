LA SEXPERTA RISPONDE - TRACEY COX AFFRONTA LE 10 DOMANDE SUL SESSO PIÙ FREQUENTI TRA GLI UOMINI: CONTA PIÙ LA LUNGHEZZA O LA CIRCONFERENZA E COME POSSO CONVINCERLA A FARE PIÙ SESSO, A ESSERE PIÙ AVVENTUROSA O MAGARI ANCHE A FARE UNA COSA A TRE? E COME POSSO SAPERE SE FINGE? QUI LA RISPOSTA NON PIACERÀ A MOLTI...

DAGONEWS

tracey cox 2

I tempi possono cambiare ma generazioni di uomini continuano a farsi sempre le stesse domande sul sesso; le stesse dei loro padri e dei padri dei loro padri.

Tracey Cox ha individuato le dieci domande che gli uomini fanno più spesso: la sessuologa risponde

Come si fa a ingrandire il pene?

Gli uomini sono ossessionati dalla grandezza del loro pene, molto di più di quanto lo siano le donne, nonostante il fatto che la maggior parte ce l’abbia più o meno della stessa lunghezza (di media 13cm in erezione, 11,5cm di circonferenza.)

Ma nella mente dell’uomo anche mezzo centimetro di differenza può fare una diufferenza enorme e dimostrare la sua inadeguatezza.

Il pene gigante dipinto da Carolina Falkholt

Le ricerche tuttavia suggeriscono che la circonferenza sia molto più rilevante della lunghezza, e mentre le donne fingono di invidiare le loro amiche quando parlano di quanto ce l’abbia grosso il loro compagno, quelli veramente grandi tendono molto più a intimidire le donne che a metterle a loro agio.

Perciò, nella maggioranza dei casi, l’allungamento del pene rappresenta una pratica inutile.

Perché non ingoia quando fa sesso orale?

Gli uomini si lamentano di questo tutto il tempo, ma non tanto dell’ingoio, ma di quello che fanno le donne se non ne hanno voglia.

Se lei infatti smette improvvisamente di masturbarvi proprio nel momento in cui state per venire, ovviamente vi sentirete derubati del vostro momento più prezioso.

felatio e cunnilingus

Se invece la donna continua a stimolare l’orgasmo pur scegliendo di non ingoiare lo sperma, la maggior parte degli uomini si riterrà comunque soddisfatta.

Ha molto più a che fare con l’aspetto psicologico (lei che venera la parte più venerata dall’uomo) della sensazione stessa nel caso la donna voglia farlo.

Come posso durare più a lungo durante un rapporto?

eiaculazione

Non esiste alcun tempo ‘ufficiale’ per definire categoricamente l’eiaculazione precoce.

La citazione più citata infatti è se raggiungete l’orgasmo troppo tempo prima che l’altro partner sia soddisfatto del rapporto.

La maggior parte degli uomini non si immagina nemmeno quanti eiaculano dopo appena due minuti dall'inizio del rapporto e che molti altri ancora vengono al massimo dopo quattro minuti.

Esistono vari modi per farlo durare più a lungo ma l’efficacia dipende in gran parte da quale sia la causa dell’eiaculazione precoce in primo luogo (possono essere molteplici.)

eiaculazione precoce masturbazione

Ci sono spray ritardanti abbastanza efficaci, un condom spesso può aiutare, oppure fargli raggiungere più orgasmi durante una sessione servirà ad allungare gradualmente le sue performance.

La masturbazione però può essere sia amica sia nemica del problema: se la praticate subito dopo il primo rapporto, ci sono buone probabilità che duri di più a secondo round.

Un’altra vecchia tattica, ma sempre efficace, è quella della 'morsa', dove si mette un pollice sul frenulo e si stringono due o tre dita intorno all’apice del membro, stringendo leggermente in modo da affievolire l’impulso all'orgasmo; funziona anche stringendo fermamente alla base.

problemi di erezione

Strattonare in giù i testicoli è un altro metodo efficace per ritardare l’eiaculazione, così come applicare una leggera pressione con tre dita al centro del perineo.

Non riesco ad avere un’erezione. Cosa posso fare?

Non c’è nulla che faccia impanicare un uomo più della mancata abilità di avere una piena erezione a comando.

Il modo in cui si reagisce a questa circostanza è determinante perché ricorra. Il panico reciproco non farà che aumentare l’ansia da performance, e ai peni non piace avere dei padroni nervosi.

erezione

Rilassarsi e concentrarsi su qualcos’altro è un buon inizio. Poi la riduzione di alcolici e droghe ricreative, mangiare sano, fare esercizi e controllare gli effetti collaterali delle medicine sono tutti fattori che possono portare un miglioramento.

Dopo i 40 tuttavia può essere un semplice segno di invecchiamento del corpo e può essere richiesta o un’intensa stimolazione o una visita medica per controllare la pressione sanguigna e capire se può essere prescritto del Sildenafil.

Come posso riuscire a fare più sesso col mio partner?

Questa domanda veniva fatta soprattutto dalle donne un tempo, ma il calo di desiderio non sembra essere più solo una prerogativa femminile.

accarezzare il clitoride

Lo stress, le medicine, troppo alcool, la menopausa, uno stile di vita poco sano, stare con lo stesso partner troppo a lungo, sono tutti fattori che possono contribuire a voler fare meno sesso.

La tecnica sembra essere molto più importante per le donne che per gli uomini, probabilmente perché alla maggior parte degli uomini basta la penetrazione per godere, mentre per le donne è una tecnica che richiede maggiori sforzi: i clitoridi infatti rispondono meglio ai vibratori e a degli agili stimoli preliminari.

LELO vibratore

I vibratori non richiedono alcuno sforzo (motivo per cui tante donne ne posseggono uno) mentre il cunnilingus e l’uso delle dita richiedono caoaciutà e esperienza da parte dell’uomo.

Più bravo sarà lui nei preliminari, maggiori saranno dunque le probabilità di andare più spesso a letto insieme.

Anche molti fattori esterni alla relazione sessuale possono influire. Più lavori un uomo fa in casa, ad esempio, più sesso farà la coppia.

Come posso convincerla a fare sesso a tre?

Attenti a ciò che desiderate… l’idea del ‘triangolo’ è molto seducente ma la realtà si traduce spesso in una pratica più stressante di quanto ci si possa immaginare.

triangolo gambe

Perché? Molti uomini soffrono di ansia da prestazione nel momento in cui devono affrontare qualcosa che hanno desiderato a lungo e spesso le donne provano molto più piacere di quanto si aspettavano nei rapporti con lo stesso sesso, portando a problemi di gelosia e a sensazioni di inadeguatezza per lui.

Ogni donna è cresciuta con un fidanzato che le ha chiesto di farlo a tre, levandole così ogni curiosità che potrebbe occorrere naturalmente a riguardo. Meglio per lui accettare che non può “convincerci” mettendo semplicemente in chiaro che se dovesse mai capitare l’occasione a lui non dispiacerebbe guardare o partecipare.

Come posso renderla più avventurosa?

sesso orale

Esistono due ragioni per cui questa domanda rientra nella top 10. Primo perché l’ansia della propria immagine e la paura di fare brutte figure contribuiscono a incentivare i propri freni inibitori. Secondo perché il tipo di cose suggerite dagli uomini non funzionano per molte donne che a loro volta si vergognano di proporne altre per timore di venire giudicate.

Il punto è che alle donne piace il sesso ‘sporco’ e peccaminoso tanto quanto agli uomini ma si preoccupano che pensino che lo abbiamo già fatto con altri e che siamo delle sgualdrine.

Metteteci accanto a un uomo che sappiamo che non ci giudicherà o ci farà sentire a disagio a letto e molte donne tireranno fuori la loro parte più avventurosa e selvaggia.

Perché non raggiungiamo insieme l’orgasmo?

La maggior parte delle donne riesce a raggiungere l’orgasmo con un vibratore entro i tre minuti ma due donne su tre non ci riescono col loro partner, secondo uno studio mondiale condotto dalla Durex.

orgasmo femminile

La ragione per questa enorme divisione è collegata alla biologia e alle nostre credenze. Molte uomini e molte donne pensano al sesso solo come alla penetrazione, che viene vista come ‘l’evento principale.’

Molte donne amano questa fase del rapporto ma solo il 25% è capace di raggiungere la climax perché il clitoride, da cui si origina, si trova (inutilmente) fuori dalla vagina.

La spinta ci fa godere, ma alle donne è necessaria una stimolazione diretta esterna del clitoride, che generalmente viene sotto forma di vibratore o di un’abile lingua e/o dita.

Se gli uomini vogliono aumentare il numero di orgasmi delle loro compagne, si facciano sotto con i preliminari!

eros

Come posso sapere se finge?

Le donne fingono l’orgasmo così spesso, che la maggior parte degli uomini non hanno realmente idea di quali possano essere reali e quali no. Mi dispiace essere così franca, ma è la pura verità.

Le donne non riescono ad avere dei veri orgasmi per i motivi sopra elencati, e fingono per non ferire i loro partner o per paura che pensino sia poco ‘sexy’ non raggiungerlo durante la penetrazione – e avendolo fatto per così tanto tempo, non hanno idea di come confessarlo e spiegare davvero come farle raggiungere un vero orgasmo.

È quasi impossibile stabilire con certezza se una donna abbia raggiunto o meno l’orgasmo ma segni di rossore sul petto e sensibilità clitoridea subito dopo il rapporto sono dei buoni indicatori.

le donne eiaculano come gli uomini

L’eiaculazione femminile è invece un fenomeno ancora poco conosciuto, ma sappiamo che le donne descrivono diversi gradi di ‘umidità’ durante il sesso passando da una quantità media di fluidi rilasciati a quantità più grandi (ma molto più rare) emesse dall’uretra o dalla vagina, o gradualmente o tutto insieme (meno spesso).

Per le donne che eiaculano molti fluidi, questo avviene principalmente al momento dell’orgasmo – in particolare con quelli raggiunti stimolando la parete frontale (punto G).

la eiaculazione femminile esiste massaggio prostata femminile tracey cox 3 il punto g si chiama prostata femminile