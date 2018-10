2 ott 2018 18:39

SGARBI: QUEL CHE NON TORNA DI ASIA – “PERCHÉ NELLE SUE INTERVISTE E INVETTIVE CONTRO WEINSTEIN NON HA MAI RICORDATO IL GIOVINETTO AGGRESSORE? L'AGGREDITA PUÒ DELIBARE I COLPEVOLI IN DIVERSI GRADI DI (S)GRADIMENTO? LA VIOLENZA SUBITA NON ANDREBBE DENUNCIATA SUBITO? STRANA RAGAZZA. EPPURE, COME PRESUNTA VIOLENTATRICE, COMINCIAVA A PIACERMI"