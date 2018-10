SHARIA PORTAMI VIA – A CARPI UNA DONNA VIENE PICCHIATA PER MESI DAL MARITO MAROCCHINO PERCHÉ SI ERA CONVERTITA AL CRISTIANESIMO – SECONDO L’UOMO AVEVA ATTEGGIAMENTI TROPPO LIBERI E INDIPENDENTI. DOPO CHE SI ERA SCAGLIATO ANCHE CONTRO IL FIGLIO, LA DONNA HA DECISO DI ANDARSENE E DENUNCIARLO, MA...

Avrebbe picchiato la moglie fino ad aprile scorso (quando lei si è trasferita a casa di un conoscente), poiché la donna si era convertita al cristianesimo e si comportava, a suo dire, con atteggiamenti troppo liberi ed indipendenti. I carabinieri di Carpi hanno chiuso le indagini nei confronti di un marocchino di 43 anni residente a Soliera, in provincia di Modena, nei confronti del quale si ipotizza il reato di maltrattamenti in famiglia.

L'uomo, con condotte violente e vessatorie ripetute nel tempo, avrebbe provocato sofferenze fisiche e psichiche alla donna. Nel gennaio scorso, a seguito della richiesta di acquistare un paio di scarpe nuove al figlio, nel corso di un litigio, il 43enne l'avrebbe colpita con un pugno alla schiena e quindi si sarebbe scagliato anche contro il figlio minorenne, intervenuto in difesa della madre, colpendolo con uno schiaffo al volto. Poiché la donna, a seguito di questo ultimo episodio, si era appunto trasferita in casa di un conoscente, il 43enne avrebbe portato avanti sue azioni minacciose anche verso l'uomo, minacciandolo di morte. Madre e figlio ora alloggiano in una struttura protetta.

