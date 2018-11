aereo 7

DAGONEWS

Viaggiare in aereo, spesso, vuol dire porsi delle domande che rimarranno senza risposta. Può una turbolenza far cadere un aereo? Cosa succede se un passeggero muore a bordo? I rifiuti organici vengono davvero scaricati nell'aria? Devo davvero assicurarmi che il mio smartphone sia in modalità aereo? E dove è esattamente il posto a sedere più sicuro?

Il pilota Brett Manders, della compagnia aerea australiana Jetstar, ha risposto a una serie di quesiti e ha sfatato alcuni dei miti più comuni per aiutare a vivere con serenità il prossimo viaggio.

Gli aerei scaricano i rifiuti organici nell'aria?

Manders ha spiegato che i rifiuti organici vengono tenuti in un serbatoio finché l'aeromobile non atterra. «Posso tranquillamente dire che non c’è nulla che vaga in aria» ha concluso.

Perché ai passeggeri viene consigliato di conoscere la “brace position”?

Prima del decollo, ai passeggeri viene sempre insegnata la "brace position", ma la maggior parte delle volte non viene detto esattamente perché potrebbe essere utile.

«In caso di incidente aereo o di atterraggio d’emergenza conoscere questa posizione può essere molto utile, visto che permette ai passeggeri di proteggere la testa da eventuali detriti volanti all’interno della fusoliera».

Qual è il posto più sicuro sull'aereo?

«Non esiste un posto che si possa dire più sicuro degli altri».

Si può aprire il portellone in volo?

Proprio come nei film di Hollywood, molti viaggiatori hanno paura di essere risucchiati nel vuoto se le porte si dovessero aprire. Per fortuna, è impossibile. «La pressurizzazione dell’aeroplano non permette di poterle aprire. Sarebbe necessaria una forza di cui un umano non è provvisto».

Cosa succede quando qualcuno muore a bordo?

«Il personale di bordo è addestrato a usare tutta la discrezione possibile. Si protegge la persona deceduta dalla vista di altri passeggeri e si dà sostegno e conforto alla famiglia».

Dovremmo preoccuparci delle turbolenze?

Uno dei più grandi timori è rappresentato dalle turbolenze. «Ai piloti non piacciono le turbolenze come non piacciono ai passeggeri. Per questo le evitiamo. Ma gli aerei sono costruiti per poter essere sicuri nell’ambiente in cui volano».

Cosa succede realmente se non si passa il telefono in modalità aereo?

«Se lo smartphone non è in modalità aereo può interferire con il sistema radio del velivolo. La conseguenza è che i piloti possono sentire un fastidioso crepitio nelle cuffie» ha concluso il pilota.

