Maria Volpe per il “Corriere della Sera”

Un po' se lo sentiva Pier Silvio Berlusconi. Il vicepresidente Mediaset aveva come sempre trascorso il weekend nella sua villa di Portofino, ma lunedì mattina quando si è trattato di tornare a Milano per lavorare, ha preferito non partire considerata l' allerta meteo. E ha avuto ragione a restare nel castello Bonomi-Bolchini con la compagna Silvia Toffanin, i loro due figli, la sorella di Silvia con i suoi due bambini piccoli.

Per fortuna nessun grande spavento per nessuno dei familiari, ma quando si sono resi conto del disastro attorno a loro, della strada totalmente interrotta, un po' si sono preoccupati. E si sono detti: e ora che siamo isolati, che facciamo? La villa infatti si trova proprio a metà tra Portofino e Santa Margherita e il crollo del tratto di strada vicino a casa loro impedisce di andare sia in una località che in un' altra. A quel punto non è rimasto altro da fare che incamminarsi a piedi fino a Portofino.

Giunti lì, come tante famiglie e persone nelle loro condizioni, come gli abitanti di Portofino (circa 500 pare), come i residenti nelle ville lì attorno, sono riusciti a salire su uno dei tanti mezzi di soccorso messi a disposizione dalla Guardia Costiera di Portofino e hanno potuto raggiungere Santa Margherita via mare.

Giunti nella località ligure, martedì pomeriggio, hanno deciso di alloggiare, almeno temporaneamente, all' Hotel Miramare dove hanno preso alcune camere. Sono arrivati anche i genitori di Silvia Toffanin a dare manforte alle due figlie. Per la famiglia del vicepresidente Mediaset, la casa di Portofino non è una casa di vacanza, ma una vera abitazione.

Il primogenito di Pier Silvio e Silvia, infatti, frequenta la scuola elementare di Santa Margherita e dunque si renderà necessario trovare una sistemazione definitiva nei prossimi mesi, considerato che il castello è a questo punto isolato e che sarebbe impossibile per il piccolo Lorenzo Mattia, 8 anni, tutte le mattine andare a scuola via mare. Per ora dunque la famiglia resterà lì: la puntata di «Verissimo» di sabato è già stata registrata e Toffanin non dovrà correre a Cologno, mentre Pier Silvio dovrà fare avanti e indietro.