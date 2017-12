ROCCO SIFFREDI E AMANDHA FOX

Giuseppe Cruciani per La Zanzara- Radio 24

“Cicciolina, mi scuso, ogni tanto cago fuori dal cesso. Mi scuso con la donna, non con Cicciolina”. Lo dice Rocco Siffredi a La Zanzara su Radio 24 rispondendo agli attacchi ricevuti da Ilona Staller nei giorni scorsi. Ma Siffredi aggiunge altri particolari e conferma la storia che Cicciolina puzzasse durante le riprese dei film porno.

“Però – dice – confermo tutto. Si lavava con il latte di capra, l’ho visto, sono stato nel suo appartamento, ho visto la vasca da bagno piena di latte. Lei purtroppo ha ragione: io ho un carattere del cazzo, mi metto sempre nei guai, mia moglie me lo dice sempre. Però si lavava col latte di capra. L’odore era terribile. Se lo faceva seccare sulla pelle. Non si lavava, perché lei aveva questa mania della pelle bianca e voleva essere giovane tipo Cleopatra per sempre. Infatti è una donna molto bella, ha una pelle bellissima grazie al latte di capra”.

Poi Rocco attacca ancora Ilona: “Io me la dovevo scopare e lei, la sua produzione con Riccardo Schicchi, mi davano una rosetta con tonno e pomodoro al giorno, otto ore sul set, lei si ricorda perché era pure abbastanza tirchia… Non erano tirchi, di più. Purtroppo lei e il grande Riccardo Schicchi. Però, grande rispetto per Riccardo perché ha elevato la pornografia”.

Lei ha detto che il suo mito è John Holmes e tu sei uno dei tanti: “Ci sta, è arrabbiata. Dice che John Holmes è un divo, è stato il mito. Vero. Ma non si ricorda che io ero sul set di Banana e cioccolato con John Holmes, che è stato un grande. Ero lì, e sul set c’era Cicciolina. John aveva bisogno per eccitarsi di due fluffer girls, ragazze che errano lì per stimolarlo: una era la sorella di Moana, Baby Pozzi, l’altra era Hoola Hop, una pornostar romana.

Loro con 4 mani glielo tenevano duro, per vedere se avanzava un pezzo d’uccello della cappella di John Holmes…Come si avvicinava Cicciolina, il serpentone se ne rientrava. Quindi anche con Ilona al signor John Holmes non è che tirava tanto. Quindi che cazzo dice che è un mito? Io almeno l’uccello lo tenevo duro anche con l’odore del latte di capra. Lui aveva una volta e mezzo l’uccello mio. Era enorme.

Ma non era sempre efficiente, con quelle dimensioni non esisteva nulla all’epoca, né viagra, punture e punturine. Era full-nature. Il problema di John Holmes era un altro: lui era veramente una star, quindi si poteva permettere di fare la star e di fare quello che tra virgolette non gliene frega niente della donna che aveva davanti. Non me lo fai tirare? Prendo le fluffer, quelle che sul set sono addette a farti tirare l’uccello, ma non sono in scena.

Comunque John Holmes faceva paura. Lui era magro con un uccello enorme, veramente intimoriva. Aveva la faccia di quello che diceva: dammi la sorella di Moana e Hoola, succhiatemi il cazzo. Questa è la realtà. Cicciolina si ricorda di una grande star che gli ha mancato di rispetto, che non gli tirava l’uccello quando faceva sesso con lei. E poi dice che è stato un vero mito…col cazzo, la storia è diversa”.

Se Berlusconi te lo chiedesse ti candideresti?: “Domani, subito. Il presidente è il numero uno”. Infine torna su Cicciolina: “Mi sono segato tutta la vita con Ilona, me la sono fatta 50 mila volte da solo e sono ancora un suo grande fan. Nonostante il figlio abbia deciso di affrontarmi. Io dico al figlio che lo capisco, perché anche io ho due figli che sono figli di un pornostar. Concludo così: Cicciolina, mi scuso, ogni tanto cago fuori dal cesso. Mi scuso con la donna”

