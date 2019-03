27 mar 2019 13:09

SLIM ANCORA PER POCO – IL PRESIDENTE MESSICANO ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR HA ANNUNCIATO CHE IL 79ENNE MAGNATE DELLE TELECOMUNICAZIONI CARLOS SLIM STA PIANIFICANDO DI ANDARE IN PENSIONE ENTRO I PROSSIMI SEI ANNI: “VUOLE FARLO, MA PRIMA È INTENZIONATO A PROMUOVERE IL BENESSERE DELLA NOSTRA GENTE” – MA I RAPPORTI TRA I DUE NON SONO PROPRIO IDILLIACI…