RULA HOOP – LA JEBREAL GIOCA A FARE LA DONNA DEL POPOLO. MA GLI ITALIANI NON ERANO FASCISTI E RAZZISTI? IN VISTA DELLA CANDIDATURA ALLE EUROPEE FA DIETROFRONT IN UN’INTERVISTA A “MARIE CLAIRE”: “GLI ITALIANI NON SONO INTOLLERANTI, NON LO SONO MAI STATI” – FA L’OCCHIOLINO A MINNITI E RACCONTA DI AVER PREVISTO LA VITTORIA DI TRUMP