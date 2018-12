SPERMATOZOI CON LE CORNA! – UNA 26ENNE CHIEDE AL MARITO DI AFFIDARSI A UN DONATORE DI SPERMA PER GARANTIRE AI FIGLI UN BELL’ASPETTO E LUI RACCONTA SU REDDIT LA SUA STORIA CON IL FINALE COL BOTTO: “PENSAVO CHE LEI FOSSE INSICURA DEL SUO ASPETTO FISICO, MA AVEVA GIÀ IN MENTE IL DONATORE: ERA UN SUO COLLEGA, UN BEL DOTTORE CHE ERA PURE VENUTO A CASA. SOLO QUANDO L’HO MESSA SOTTO TORCHIO HO SCOPERTO CHE…”

DAGONEWS

matrimonio tradimento

Un uomo di 30 anni ha rivelato su Reddit la sua storia al limite con l’assurdo, ma che lui assicura essere un pezzo reale della sua esistenza di cui si vergognava a tal punto da non averne mai fatto accenno ad amici e parenti.

Secondo il post pubblicato on line l’uomo sarebbe rimasto sconvolto quando la moglie di 26 anni gli ha chiesto di accettare la possibilità di un donatore di sperma per mettere su famiglia. La motivazione? Dare un bell’aspetto al figlio per garantirgli una vita migliore.

spermatozoi

L’uomo si è detto confuso, raccontando di essere rimasto ferito al pensiero che la moglie non lo considerasse un uomo attraente, ma ha poi subito trovato la soluzione: «Sono sicuro che me lo ha detto non per ferirmi. Immagino dipenda più dalle sue insicurezze: lei ha un fisico da urlo, ma in viso non è niente di particolare».

Ovviamente la moglie non pensava affatto di essere brutta e, quando lui ha provato a chiederle di trovare una madre surrogata, lei ha risposto con un secco no visto che aveva in mente il donatore, un bel dottore disposto a cedere il suo seme.

cornuto

Il motivo? Lo rende noto lui stesso in una serie di aggiornamenti su Reddit: «Non ci dormivo più la notte, le ho chiesto spiegazioni. Dopo una lunga discussione lei è scoppiata in lacrime e mi ha rivelato di avere una relazione con quel medico. Lui era pure stato a casa nostra. È un suo collega e pensavano di farmela alle spalle. Giuro che in tribunale la distruggo».

cornuto 2

spermatozoi 1 spermatozoi 2 tradimento 4 cornuto 1