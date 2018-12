SPREMITURA D'OLIVERIO – ARRESTATO PER ABUSO D’UFFICIO IL PRESIDENTE DELLA REGIONE CALABRIA: AVREBBE FAVORITO LA ‘NDRANGHETA IN UNA SERIE DI APPALTI – IN MANETTE ANCHE L’EX SINDACO DI PEDACE E L’IMPRENDITORE GIORGIO BARBIERI, CHE SAREBBE LA TESTA DI PONTE DELLA COSCA MUTO DI CETRARO

Da www.ilfattoquotidiano.it

Obbligo di dimora nel Comune di San Giovanni in Fiore. Stamattina all’alba la guardia di finanza ha arrestato il presidente della Regione Calabria Mario Oliverio (Pd). Per lui l’accusa è abuso d’ufficio, con l’aggravante di aver favorito la ‘ndrangheta. Il governatore della Calabria è finito in un’inchiesta, coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia di Catanzaro, che ha fatto luce su una serie di appalti per i quali la guardia di finanza ha riscontrato i reati di falso, corruzione e frode in pubbliche forniture.

I dettagli dell’inchiesta saranno illustrati dal procuratore Nicola Gratteri nel corso di una conferenza stampa che si terrà a Catanzaro al comando provinciale delle fiamme gialle. Nell’operazione di oggi sarebbero stati arrestati anche l’ex sindaco di Pedace Marco Oliverio. Su richiesta della Dda, infine, sarebbero scattate le manette per l’imprenditore Giorgio Barbieri, impegnato nella realizzazione della funivia di Lorica, che secondo gli inquirenti sarebbe la testa di ponte del clan guidato dal boss Franco Muto, detto il “re del pesce”.

L’inchiesta sugli appalti pubblici riguarda, secondo quanto si è appreso, due appalti, uno sul Tirreno Cosentino, ed uno riguardante un impianto sciistico in Sila. Nei confronti di alcuni indagati, come detto, viene ipotizzata anche l’aggravante dell’articolo 7 per avere agevolato la cosca di ‘ndrangheta Muto di Cetraro.

Complessivamente le misure emesse dal gip distrettuale su richiesta della Procura distrettuale antimafia catanzarese sono 16.

