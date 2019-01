STORE WARS! – MEGA SCAZZO ALLE CASSE DI UN SUPERMERCATO IN PENNSYLVANIA – UN UOMO E UNA DONNA INIZIANO A DISCUTERE E IN POCHI SECONDI SCOPPIA IL CAOS – GENTE CHE SI PRENDE A CAZZOTTI, DONNE CHE SI TIRANO I CAPELLI FINO A SBATTERSI A TERRA E… (VIDEO)

DAGONEWS

rissa 7

Mega rissa allo store Swatara Township in Pennsylvania. La scazzottata è iniziata dopo un disaccordo tra due persone che hanno iniziato a tirarsi pugni in faccia e a tirarsi i capelli.

Come si vede nelle immagini registrate da un testimone, la miccia si è accesa alle casse quando un uomo e una donna hanno iniziato a discutere. In poco tempo è scoppiato il caos: merce scaraventata sul pavimento, persone che si prendevano a pugni, gente che cadeva terra, un uomo che teneva per i capelli una donna e due complici che prendevano a cazzotti un uomo.

rissa 5

Alcuni testimoni hanno cercato di divere le persone più esagitate, ma alla fine è dovuta intervenire la polizia.

rissa 4 rissa 1 rissa 2 rissa 3