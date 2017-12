STRACAFONAL - I CENTRI COMMERCIALI AMERICANI SONO "NON LUOGHI", SPAZI ''NEUTRI'' CHE ATTRAGGONO UN TIPO MOLTO PARTICOLARE DI PERSONE CHE SI SENTONO FIN TROPPO A CASA (AL PUNTO CHE SEMBRANO DIMENTICARSI DI ESSERE IN PUBBLICO) - REPORTAGE

DAGOGALLERY

Non è ancora stato scoperto il motivo per cui si radunano tutti nello stesso posto ma qualunque sia la ragione, esiste un gruppo specifico di persone che nei centri commerciali ci sguazza, e come si può vedere dalle foto, sono sempre ben riconoscibili.

vuole che glielo peso

una cacca gonfiabile

uno spuntino prima del matrimonio sta cercando una cintura il carro funebre attaccato alla moto nonne coi nipotini

pantaloni corti pantaloncini o mutande essere pelati ma tenere la coda

andando al mare col pappagallo sulla spalla come non usare una bandiera dopo il corso di lap dance fare la spesa in costume il misterioso uomo volpe non avere bisogno della maglietta la convention e da un altra parte il settore della carne leggings trasparenti mutande sopra i pantaloni puoi fare di meglio col look peggior supereroe di sempre quello non e un vestito questo non e un vestito 2 trattamento di bellezza al supermercato un certo gusto pacchiano un pannolino sotto la gonna una spesa sospetta trotterellare in giro uomini con le treccine