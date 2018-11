SUCCO DI SORCIO - A TARANTO UNA DONNA TROVA UN TOPO IN AVANZATO STATO DI DECOMPOSIZIONE ALL’INTERNO DI UNA CONFEZIONE DI SUCCO DI FRUTTA CHE AVEVA BEVUTO INSIEME AL FIGLIO – LA DONNA HA RIFERITO DI AVER ACCUSATO UN MALORE. ECCO COME E’ FINITA

Nazareno Dinoi per www.gazzettino.it

Una mamma di Manduria in provincia di Taranto, in Puglia, si è recata alla caserma dei carabinieri della sua città denunciando di aver trovato un topo in avanzato stato di decomposizione all’interno di una confezione di succo di frutta di una nota marca. La donna ha riferito che sia lei che suo figlio hanno ingerito una piccola quantità di prodotto e di avere accusato un malore.

La confezione brick e il topo sono stati consegnati ai carabinieri che indagheranno sul caso. Su Facebook sono anche circolate le disgustose immagini del topo sulla confezione di succo di frutta. Il post è stato poi rimosso.