NELLA TANA DEL DIAVOLO – VIDEO: TESTIMONIANZE E IMMAGINI INEDITE RACCONTANO L’ASCESA DI CHARLES MANSON, IL KILLER CHE SCONVOLSE L’AMERICA – IL SESSO VIOLENTO, GLI ADEPTI DISPOSTI A UCCIDERE E LA DROGA NELLA ‘FAMIGLIA’ SANGUINARIA CHE UCCISE NOVE PERSONE NEL 1969 – ‘MESI PRIMA CI DISSE CHE CI SAREBBERO STATI ATROCI OMICIDI TRA LE MONTAGNE DI BEL AIR…’

DAGONEWS

the family 2

Sesso di gruppo, droga e sangue. Charles Manson aveva previsto tutto. Un mese prima degli omicidi che scossero gli Stati Uniti aveva annunciato che ci sarebbero stati degli «omicidi atroci tra le montagne di Bel Air con vittime fatte a pezzi con dei coltelli e scritte sui muri fatte con il sangue».

charles manson 6

Tre mesi dopo, nell’agosto del 1969, Susan Atkins, Patricia Krenwinkle e Leslie Van Houten, tre membri della setta, facevano irruzione a casa della famiglia Polanski per uccidere Sharon Tate, la moglie del regista, incinta all’ottavo mese, e altri quattro amici. Ventiquattr’ore dopo, gli stessi uccidevano Leno LaBianca e la moglie.

A rivelare i particolari di quel periodo di follia nella ‘famiglia’ è Paul Watkins, ex adepto, che insieme ad altri testimoni, sarà il protagonista ‘ITV Manson: Lost Tapes’ in cui si mostreranno anche immagini inedite della setta e dei loro riti. Le immagini, andate perse per oltre 40 anni, mostrano gli adepti che saltano nudi, donne che brandiscono coltelli e pistole, disposte a uccidere per Manson.

la casa della setta

Il primo programma racconta la storia di come Charles Manson, appena uscito di prigione dopo aver scontato sette anni di carcere, sia riuscito ad attrarre i giovani seguaci con la promessa di droghe e amore libero, facendo loro credere di essere la reincarnazione di Gesù Cristo. Donne e uomini erano invitati a lasciarsi andare al sesso libero e alla depravazione. Le ragazze si rivolgevano a lui come se fosse il Messia e si mettevano in fila per far sesso.

the family 1

«Ci pensavamo come dei discepoli - ha raccontato un’altra adepta, Dianne Lake - Un giorno andai da lui per chiedergli di fare sesso e lui mi violentò in maniera brutale e mi disse che non avrei dovuto più osare chiederglielo». Watkins ha aggiunto: «Charlie diceva che la paura, l'amore e la consapevolezza erano la stessa cosa. Più paura avevi, più consapevolezza avevi, più amore avevi».

the family 3

Catherine Share, un altro membro della famiglia, racconta: «Ci ha insegnato a tenere un coltello e a usare le armi». Sandra Good, che non fu coinvolta negli omicidi di LA, spiega l'atteggiamento della "Famiglia" nei confronti dell'omicidio. «Qualunque cosa fosse necessario, bisogna farlo. Se è necessario che qualcuno venga ucciso lo si fa. Non c’è niente di sbagliato».

the family 1 charles manson 3 charles manson 4

the family 2 dianne lake catherine share charles manson 1 charles manson 2 charles manson 5 dianne lake 1 sharon tate