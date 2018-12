IL TELEFONO TI ACCORCIA LA VITA - UNA RAGAZZINA RUSSA DI 15 ANNI È MORTA FULMINATA NELLA VASCA DA BAGNO: STAVA MANDANDO DEGLI SMS AGLI AMICI QUANDO L'IPHONE LE È SCIVOLATO DALLE MANI FINENDO NELL'ACQUA - IL CORPO SENZA VITA È STATO RITROVATO DAI GENITORI...

Simone Pierini per "www.leggo.it"

Una ragazzina di 15 anni è morta fulminata nella vasca da bagno. Stava mandando degli sms agli amici quando l'iPhone le è scivolato dalle mani finendo nell'acqua uccidendola sul colpo. Il corpo senza vita è stato ritrovato dai genitori. La vittima si chiama Irina Rybnikova. Il dramma è avvenuto nella città di Bratsk nella regione russa centrale di Irkutsk Oblast.

«Era una persona incredibile e la mia migliore amica. Voleva avere successo in ogni sport e avevamo in programma di trasferirci in un'altra città per studiare. Tutti l'amavano, lei era amichevole, gentile e molto bella. Irina aveva talento nelle arti marziali e partecipava regolarmente ai tornei». Ha detto di lei un amico intimo della ragazza.

Irina ha recentemente vinto il Russian Youth Pankration Championship, uno sport tradizionale che combina elementi di wrestling e boxe.

In una dichiarazione, la sua federazione sportiva ha dichiarato: «Un tragico incidente ha preso la vita della nostra campionessa, amica, compagna e studentessa Irina Rybnikova, 15 anni. La nostra amata ragazza era una candidata per il Master of Sports in pankration. Riposa in pace».

