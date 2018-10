LA TERRA TREMA IN SICILIA – QUATTRO SCOSSE DI TERREMOTO NELLA NOTTE A CATANIA, LA PIU' FORTE DI MAGNITUDO 4.8: CROLLANO CORNICIONI, 40 PERSONE RICOVERATE IN OSPEDALE PER CONTUSIONI O ATTACCHI DI PANICO – L’ALLARME ARRIVA VIA SOCIAL

Da www.quotidiano.net

catania terremoto

Trema la terra in Sicilia. Un terremoto di magnitudo 4.8 è stato registrato a Catania nella notte, seguito da eventi sismici minori. L'epicentro nella zona di Santa Maria di Licodia, a 35 km dal capoluogo, l'ipocentro a 9 chilometri di profondità.

La scossa, avvertita alle 2.34, ha provocato il crollo di cornicioni nella chiesa del paese e del Palazzo Ardizzone, ex sede del municipio, e di antiche case rurali, e nei centri di Adrano e Biancavilla. Ci sono feriti, ma non sarebbero gravi. Una quarantina le persone ricoverate in ospedale, per contusioni e attacchi di panico. Tante sono in stato di choc. La Protezione civile locale ha provveduto a transennare alcune zone. Ma gli edifici non sarebbero a rischio.

Paura tra i cittadini che in piena notte si sono riversati in strada: in tanti hanno preferito dormire in auto. Il terremoto è stato sentito nettamente nella città di Catania in tutta la provincia, otre che a Siracusa, Enna e Messina. Sono giorni difficili per i catanesi, che nei giorni scorsi hanno dovuto affrontare le conseguenze di un violento nubifragio.

L'allarme nella notte arriva via social: centinaia i post di persone che raccontano il forte spavento. "Sono saltato dal letto pensando ci fosse qualcuno che lo muovesse nella stanza", scrive Simone. Maria Antonietta racconta: "Al nono piano è stato terribile... ha ballato tutto". Daria scrive: "Alluvioni, terremoti... a Catania ci si diverte sempre un sacco".

Il Catanese è una zona ad alta pericolosità sismica, interessata sia dalla sismicità legata all’attività del vulcano Etna sia da eventi di origine tettonica che possono raggiungere magnitudo elevata. Gli annali segnalano il terremoto del 1818. Allora la magnitudo fu pari a 6.3.