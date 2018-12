IL TERRORISTA RESPONSABILE DELLA STRAGE DI STRASBURGO E' STATO UCCISO DALLA POLIZIA - L'UOMO NON AVEVA MAI LASCIATO LA CITTA' - IL SOSPETTATO SI ERA RIFUGIATO IN UN MAGAZZINO: AVEVA UNA PISTOLA E UN COLTELLO - VIDEO

Cherif Chekatt, il terrorista responsabile della strage di Strasburgo è stato ucciso dalla polizia durante un’operazione nella città alsaziana: ne ha dato notizia l’agenzia France Info. Il sospettato si era rifugiato in un magazzino a Neudorf, la zona di Strasburgo dove Chekatt era sfuggito a un primo blitz poche ore dopo la sparatoria. Il terrorista era ancora in possesso di una pistola e un coltello, le stesse armi con le quali martedì sera aveva ucciso tre persone al mercatino di Natale della città alsaziana. Secondo la testimonianza di un tassista preso in ostaggio durante la fuga, l’uomo era rimasto ferito in un primo conflitto a fuoco con la polizia subito dopo la strage.

L’ultima sparatoria e gli applausi della folla

Il terrorista è stato intrappolato dalla polizia in un edificio di rue du Lazaret e avrebbe sparato per primo alla vista degli agenti. Questi ultimi hanno reagito uccidendolo. Turisti e abitanti del quartiere si sono riversati nelle strade di Neudorf e hanno lungamente applaudito da dietro le transenne gli agenti che hanno partecipato all’operazione. A indirizzare le ricerche sarebbero state alcune testimonianze raccolte dalla polizia nel pomeriggio; era ben presto tramontata l’ipotesi che l’estremista fosse fuggito in Germania.

