15 ott 2018 17:33

TESTE CORONATE E TRAPIANTATE - IL PRINCIPE HARRY HA DECISO DI NON SEGUIRE LE ORME DI WILLIAM E DI NON ARRENDERSI DAVANTI ALL’INESORABILE CADUTA DEI CAPELLI: VUOLE INVESTIRE 57MILA EURO PER SOTTOPORSI A UN TRAPIANTO – A CONVINCERLO SAREBBE STATA MEGHAN, L’INTERVENTO DOVEVA AVVENIRE DOPO IL MATRIMONIO. MA ORA, CON LA LIETA NOTIZIA DELLA GRAVIDANZA, IL PROGETTO PASSERÀ IN SECONDO PIANO