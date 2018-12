9 dic 2018 10:40

TI RICONOSCO, MASCHERINA - IDENTIFICATO CHI HA SPRUZZATO LO SPRAY AL PEPERONCINO IN DISCOTECA, SCATENANDO LA FUGA E LA STRAGE: SONO STATI DEI TESTIMONI A RIVELARE IL NOME, MA NON SAREBBE ANCORA STATO SENTITO DALLA PROCURA DEI MINORENNI - SUI SOCIAL GIRA LA FOTO DI UN RAGAZZO CON CAPPELLO, OCCHIALI E MASCHERINA, LA ''DIVISA'' CHE IDENTIFICA CHI SPRUZZA SPRAY AI CONCERTI (PER FREGARE PORTAFOGLI E TELEFONI, IN GENERE...)