TICINO PORCINO - COPPIA BECCATA A FARE SESSO ORALE SU UN TRENO SVIZZERO A LUNGA PERCORRENZA - IL VAGONE DI PRIMA CLASSE SUI CUI VIAGGIANO SEMBRA ESSERE VUOTO, MA UN PASSEGGERO LI SORPRENDE MENTRE CONTINUANO INDISTURBATI NEL LORO ATTO. LA SCENA È STATA RIPRESA CON UNO SMARTPHONE E ORA GIRA SUI SOCIAL. LE FERROVIE SVIZZERE COMMENTANO COSÌ…

Sui social network sta circolando in queste ore un video decisamente "hot". Nel filmato si vedono un uomo e una donna che praticano sesso orale in un treno a lunga percorrenza delle FFS. Il vagone di prima classe sui cui viaggiano sembra essere vuoto, ma un passeggero li sorprende mentre continuano indisturbati nel loro atto.

La scena è stata ripresa con uno smartphone. Non si sa quando è avvenuto, ma molto probabilmente in Svizzera interna visto che gli interlocutori parlano svizzero tedesco. Dopo aver sorpreso i due, il passeggero intima loro di fermarsi. La coppia quindi si riveste senza nessuna traccia di imbarazzo.

Le FFS, contattate da Ticinonews, non si esprimono in merito, precisando solo che, in questi casi, la polizia ferroviaria può inoltrare una denuncia penale per atti osceni in luogo pubblico. In seguito parte l'inchiesta atta a identificare gli autori.

Appena tre settimane fa era successo un fatto simile su un treno che viaggiava da Olten verso Zofigen. Anche in quel caso una coppia era stata filmata da altri passeggeri in atteggiamenti molto intimi.