I TIFOSI DEL CSKA NON SALTAVANO: LA CONFERMA DEGLI INQUIRENTI CHE INDAGANO SULL’INCIDENTE ALLA SCALA MOBILE DELLA METRO A ROMA – I VIDEO SCAGIONANO GLI ULTRAS E PUNTANO L’INDICE SU CHI DOVEVA VIGILARE, CIOÈ ATAC – TEST PSICOLOGICI E AFFIDAMENTO A UNA SOCIETÀ ESTERNA: ECCO COME CAMBIANO LE MODALITÀ DI INGAGGIO NELL’AZIENDA DOPO IL CASO “PARENTOPOLI”

Michela Allegri e Lorenzo De Cicco per “il Messaggero”

roma crolla scala mobile in metro 3

L' Atac cambia le modalità di ingaggio del personale. Dopo il caso «Parentopoli», i nuovi vertici hanno deciso di affidarsi a una società esterna che verrà reclutata con un bando che è stato sfornato ieri mattina dal quartier generale di via Prenestina. In ballo c' è un contratto per 3 anni dal costo di 160 mila euro per gestire le future assunzioni previste dal piano di concordato valido dal 2019 al 2021, come quella di 620 autisti, di cui abbiamo già parlato su queste colonne.

I candidati dovranno anche sottoporsi a test «psicoattitudinali» e al colloquio con uno psicologo iscritto all' albo. Non è chiaro se la mossa della società sia dipesa dall' aumento delle aggressioni sui bus più volte denunciato dai sindacati tra sassaiole e risse verbali. Ma è certo che gli esperti esterni dovranno valutare, tra le altre cose, anche la tenuta psicologica dei nuovi addetti.

L' INCIDENTE

atac

Intanto proseguono le indagini sull' incidente alla scala mobile della fermata Repubblica della Metro A. Dodici ore di filmati e nessun atto vandalico che possa giustificare il cedimento. Gli inquirenti hanno visionato i video delle telecamere a circuito chiuso e, almeno per il momento, un dato sembra certo: nessuno dei tifosi russi del Cska avrebbe saltato sulla scala, provocandone la rottura. Un dettaglio importante, in vista delle prime iscrizioni sul registro degli indagati che verranno formalizzate nei prossimi giorni.

roma crolla scala mobile in metro 8

Il pm Francesco Dall' Olio, titolare del fascicolo aperto per disastro colposo e lesioni colpose - 24 ultrà russi sono rimasti feriti - sta individuando eventuali responsabilità, analizzando la documentazione relativa alle ultime opere di manutenzione. Esclusa la colpa dei tifosi, i primi indagati saranno nell' azienda che ha realizzato gli interventi di controllo e di collaudo e tra i responsabili della municipalizzata che avrebbero dovuto vigilare.

I FILMATI

bus atac a fuoco 4

L' ipotesi che i tifosi avessero saltato danneggiando la scala mobile era emersa subito dopo i fatti il 23 ottobre. I primi filmati amatoriali circolati in rete, però, sembravano già smentire questa circostanza. Il pm Dall' Olio ha quindi disposto l' acquisizione di dodici ore di riprese. E dalla visione è emerso che i 400 ultrà russi presenti - stavano raggiungendo lo stadio per la partita di Champions Roma-Cska - non avrebbero danneggiato l' impianto. Per chiarire le cause del guasto, sarà necessario attendere i risultati della consulenza disposta dalla Procura, che nel frattempo ha sequestrato tutte le scale nella stazione.

