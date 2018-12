L'AFRICA? È UNTA! - ''IN NIGERIA, COME IN TUTTO IL CONTINENTE, NON SI LAVORA SE NON SI UNGE''. PAROLA DELL'EX CONSOLE ITALIANO ANTONIO GIANDOMENICO, SENTITO COME TESTIMONE AL PROCESSO ENI SULLA PRESUNTA CORRUZIONE INTERNAZIONALE DA 1,1 MILIARDI - PERÒ È DIVERTENTE LA FINE DELLA FRASE: ''LO SO PER SENTITO DIRE, MA NON MI RICORDO DA CHI L'HO SAPUTO''. E SUI SERVIZI SEGRETI…