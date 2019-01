TOCCATE FERRO! - TRA LE CENTO PREVISIONI PER IL 2019, LA FAMOSA SENSITIVA AMERICANA PSYCHIC NIKKI, NE HA TIRATA FUORI UNA CHE RIGUARDA L’ITALIA - NEL FUTURO HA “VISTO” VIOLENTE PROTESTE, UN GRAVE INCENDIO E SOPRATTUTTO UN…

LA SENSITIVA PSYCHIC NIKKI

Da https://www.liberoquotidiano.it

La signora che potete vedere nella foto si fa chiamare Nikki e negli Stati Uniti è una assoluta celebrità: è considerata infatti la "sensitiva delle star". All'inizio di ogni anno, infatti, si presta a previsioni su ciò che accadrà nei dodici mesi successivi e, spesso e volentieri, ci azzecca pure. E non solo in tema di gossip e spettacolo. Lo scorso anno, per esempio, aveva previsto il matrimonio tra il principe Harry e Meghan Markle. Ma non solo: aveva previsto, senza sbagliare, degli uragani in Florida.

Certo, ogni anno ne spara assai, di previsioni: si pensi che per questo 2019 ha stilato un elenco di oltre 100 profezie per gli Stati Uniti e un secondo elenco che conta la bellezza di 467 previsioni sulle notizie dal resto del mondo. E tra queste ve ne è una inquietante e che ci riguarda da vicino: la sensitiva Nikki, infatti, ha previsto terrificanti guai per Roma. In primis un'esplosione nei pressi della Fontana di Trevi, dunque un grave attentato terroristico che colpirà la capitale e per non farsi mancare nulla anche violente proteste e un grave incendio. Speriamo che stia sbagliando, su tutto il fronte.